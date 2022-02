Et tyveri udviklede sig søndag meget voldsomt.

En gruppe på fire-fem unge mennesker gik ind i en genbrugsbutik i Ebeltoft.

Her opdagede butiksbestyreren, at den ene af dem havde taget et metalskilt og gemt det under jakken, hvorefter hele gruppen forlod butikken.

Bestyreren fulgte dog efter dem, og umiddelbart så tingene ud til at løse sig. Ham, der havde taget skiltet, indrømmede nemlig og afleverede det.

Han blev derfor bedt om at følge med ind i baglokalet, hvor han fik besked på, at tyveriet ville blive anmeldt til politiet.

Butiksbestyreren nåede at tage et billede af den unge mands id og bad ham ikke vise sig i butikken igen.

Der gik dog kun 20-30 minutter, inden manden kom tilbage i en bil.

Han ville have, at butiksbestyreren slettede billederne af hans id. Det nægtede butiksbestyreren dog.

Det fik den unge mand til at gå ud af bilen, hvor han trak en pistollignende genstand, hvilket fik bestyreren til at gå ind i butikken.

Den unge mand kørte fra stedet, men politiet spottede bilen kort efter.

Den 19-årige mand blev anholdt og sigtet for trusler på livet, og en 14-årig pige, der sad som passager i bilen blev kortvarigt tilbageholdt, og de sociale myndigheder blev underrettet.

Pistolen blev fundet på en adresse i Ebeltoft, hvor den 19-årige havde forsøgt at gemme den. Det viste sig, der var tale om en gasdrevet hardball pistol.