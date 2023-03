Lyt til artiklen

En 23-årige asylansøger fra Algeriet slog i december til mod to butikker i Nørregade i Holsterbro.

Og nu er han blevet udvist af Danmark.

Det skriver TV Midtvest.

Den 23-årige mand stjal briller til 4.000 kroner og en jakke til 4.000 kroner. I forbindelse med tyveriet af jakken blev algerieren også dømt for at have spyttet en butiksansat i hovedet.

Spytteriet blev ikke karakteriseret som røveri, som Anklagemyndigheden ellers havde rejst tiltale for, men derimod vold, som manden blev dømt for.

De to tilfælde af tyveri blev sat til 60 dages fængsel.

Algerieren har afsonet de 60 dages fængsel, fordi han har siddet varetægtsfængslet siden den 28. december 2020.

Han har værert varetægtsfængslet, mens hans straffesag er blevet behandlet.

