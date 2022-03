Det var et tyveri i den helt tunge ende, der fandt sted i Sæby mellem torsdag og fredag i sidste uge.

Her begik ukendte gerningsmænd indbrud hos skrotvirksomheden Sæby Produkthandel og slap afsted med ikke mindre end 1.100 kilo kobber.

»Virksomheden har oplyst, at det har en værdi på mellem 100.000 og 150.000 kroner,« siger Peter Skovbak, der er politikommissær og leder af Efterforskningscenter Frederikshavn.

På nuværende tidspunkt er politiet på bar bund i efterforskningen.

»Vi har ikke noget at gå efter i øjeblikket. Vi ved heller ikke, hvor mange der står bag. Vi er ved at undersøge, om der er noget videoovervågning, vi kan bruge,« siger Peter Skovbak.

Indbruddet er sket mellem klokken 16 torsdag eftermiddag og klokken 8 fredag morgen. Ifølge politiet har gerningsmændene klippet hegnet op ind til virksomheden og herefter gået målrettet efter kobberet.

»Det ser ud til, at man har slæbt det ud ved håndkraft og så formoder vi, de har haft en varebil holdende ude foran. Men det er klart, det kræver jo man går nogle gange frem og tilbage,« siger politikommissæren.

Han formoder, at formålet med indbruddet er at sælge kobberet videre, og derfor opfordrer han til, at man forholder sig kritisk, hvis man bliver tilbudt at købe kobber.

»Vi holder øje med, om det er noget, der bliver sat til salg. Derudover vil vi også gerne høre fra nogen, der ved noget om indbruddet eller det, der er blevet stjålet,« slutter Peter Skovbak.