Der er 'dieseltyve' på spil.

Derfor anbefaler politiet nu, at du er opmærksom og passer på din olie.

Det oplyser politikommissær Claus Serup fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Heri fortæller han, at der er sket mindst syv tilfælde i juni, mens der er sket mindst to tilfælde i juli.

Gerningsstederne er i Jerup, Sæby, Fjerritslev og Sindal, Fjerritslev og Skagen.

Sådan beskytter du dig mod dieseltyveri • Sikr gerne din tank mekanisk med lås • Stil køretøj enten helt ude af syne på sikret område eller på et område, så mange mennesker naturligt kan holde øje med køretøjet • Overvej, om din ejendom eller køretøjer fremstår som en åben invitation til tyveri, og om du nemt kan gøre noget ved det, så det ikke fremstår sådan. Kilde: Nordjyllands Politi.

Fælles for tyverierne er, at det ofte er fra virksomheder, hvor der stjæles ganske store mængder olie fra enten olietanke på adresserne eller fra køretøjer, der holder parkeret på stederne.

Som et eksempel nævner Claus Serup følgende episode:

»En anmelder i Jerup fik stjålet 600 liter fyringsolie fra en indbygget tank, og der blev også stjålet fra to traktorer på stedet – og fra en adresse i Fjerritslev for nylig blev der stjålet 400-500 liter diesel fra nogle parkerede lastbiler.«

Desværre har politiets gerningsstedsundersøgelser og sporsikring endnu ikke entydigt peget på nogle gerningspersoner, idet de ikke har mange spor at gå efter.

B.T. har tidligere skrevet om Kurt Jørgensen, der er vognmand i Ebeltoft og som har været frustreret over de såkaldte dieseltyve.

Han fortalte, at dieseltyveri helt lavpraktisk foregår ved, at tyvene kører ud om natten og åbner eller brækker benzindækslet op på andre lastbiler, hvorefter de suger dieselen op og over i deres egne lastbiler. Så kører de væk og deponerer brændstoffet i tanke, og så laver de samme nummer igen og igen. Det sker også på rastepladser, når lastbilchaufførerne sover.

Vognmand Kurt Jørgensen og hans kolleger er trætte af østeuropæiske dieseltyve. Vis mere Vognmand Kurt Jørgensen og hans kolleger er trætte af østeuropæiske dieseltyve.

Kurt Jørgensen fortalte desuden, at der kan fyldes 2.000 liter brændstof i en lastbil med tom tank. Med en dieselpris på cirka ti kroner kan værdien af et tyveri derfor hurtigt nå op på 20.000 kroner.

»Det er mange penge værd at stjæle diesel, specielt hvis man gør det gentagne gange,« sagde Kurt Jørgensen til B.T.

Politiet modtager gerne tip og information fra borgerne i sagerne om 'dieseltyve' på 114.

»Og så vil jeg gerne anbefale, at man får gjort det sværere for tyven ved at låse sin olietank, hvis det er muligt,« understreger politikommissæren i pressemeddelelsen.