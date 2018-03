Når påsken står for døren, trækker indbrudstyvene i arbejdstøjet, og selvom antallet af indbrud generelt er faldende, er det godt at tage sine forholdsregler.

Pas på, at dit hjem ikke får udbudne gæster i Påsken. Sådan lyder opfordringen fra politiet, der advarer om, at der bliver lavet flere indbrud i private hjem i påskeferien.

'Vi kan se, at det særligt er i folks ferie, at anmeldelserne stiger. Derfor anbefaler vi, at man laver aftaler med naboen om at holde øje, og at man selv sørger for, at ens hus ser beboet ud, selvom man er bortrejst eller taget til påskefrokost,' siger politikommissær Sune Myrup i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Ifølge oplysninger fra Danmarks statistik, er antallet af indbrud i privat beboelse er generelt faldende.

På landsplan var der i andet kvartal af 2017 5.542 anmeldelser om indbrud. Det er et markant fald på næsten en tredjedel i forhold til andet kvartal 2012, hvor der var 8.038 anmeldelser om indbrud.

Hos politiet er målsætningen, at så få som overhovedet muligt skal vende hjem til et indbrud. Derfor har de udsendt 10 gode råd, der kan mindske risikoen for indbrud:

1. Nabohjælp

Tilmeld dig Nabohjælp på nabohjælp.dk. Nabohjælp forebygger op til hvert fjerde indbrud, og det tager 5 minutter at tilmelde sig.

2. Ingen feriebilleder på Facebook

Undgå opdateringer og billeder på de sociale medier, der viser, at du ikke er hjemme – tyven kigger måske med.

3. Timer på lyset

Anvend såkaldte timere til at indstille lys og radio til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter.

4. Lav noget rod

Rod lidt og lad opvasken stå. Huset skal bære præg af, at der er nogen hjemme.

5. Fjern tyvens værktøj

Lås skuret og fjern redskaber, der kan bruges til indbrud. Nogle gerningsmænd medbringer ikke værktøj, men finder det på stedet.

6. Fjern dyre genstande

Frist ikke indbrudstyven med dyre lamper og andre værdigenstande i vinduet.

7. Bevægelsescensor

Sørg for lys med bevægelsessensorer omkring huset. Specielt de steder, hvor tyven tror, at han kan arbejde 'i fred'.

8. Træk gardiner for

Få det til at se ud som om, du er hjemme, ved at trække gardiner for enkelte steder.

9. Fjern sne

Sner det, så aftal med naboen, at han rydder indkørslen samt evt. parkerer sin bil i indkørslen.

10 Aktivér naboen

Få naboen til at tømme postkassen og smide noget affald i din skraldespand.