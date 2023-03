Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tyvekoster for en million blev lørdag fundet i en sønderjysk skov.

For et utrænet øje ligner det umiddelbart en kæmpe bunke elektroniske affald, der pludselig er dukket op i et grønt område mellem Åbenråvej og Bjerndrupvej ved Tinglev.

Men tag ikke fejl:

Det fund, som en tilfældig forbipasserende gjorde i skoven lørdag formiddag, har en anslået værdi af én million kroner, skriver JydskeVestkysten.

Hvem har smidt tyvekoster til omkring en million kroner i en sønderjysk skov? Vis mere Hvem har smidt tyvekoster til omkring en million kroner i en sønderjysk skov?

Det drejer sig nemlig om såkaldte invertere, der bruges til at omdanne strøm fra solceller.

»Der er fundet omkring 20 stykker i skoven,« oplyser vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV2.

Politiet mener, at inverterne stammer fra en nærliggende solcellefabrik, der for få uger siden var udsat for tyveri.

JydskeVestkysten skriver, at de 20 invertere har en værdi på omkring én million kroner.

Politiet efterforsker sagen, men i øjeblikket er der ingen anholdte.

Det er også endnu uklart, hvorfor tyvekosterne er blevet efterladt i skoven.