En kommende udvidelse af Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har givet byggerod. Og det har ukendte gerningsmænd udnyttet.

Således har tyve skaffet sig adgang på byggepladsen og stjålet 36 af Arne Jacobsens ikoniske 7'er-stole. Det skriver TV2 Nord.

Ud over stolene, er tyvene sluppet afsted med fem lamper, som de selv klippede ned fra loftet.

Dertil kommer noget værktøj fra stedet.

»Man er kommet ind ad en yderdør fra byggepladsen. Så har man sparket en indvendig dør op til det, de kalder gæstekantinen,« siger politikommissær ved Nordjyllands Politi Peter Skovbak til TV2 Nord om tyveriet.

Han fortæller desuden, at tyveriet er sket på et tidspunkt mellem onsdag eftermiddag kl. 14.30 og torsdag morgen kl. 8.30.

Nu skal politiet blandt andet i gang med at kigge på overvågningsvideo for at se, om det kan føre til en opklaring af sagen.

7'er-stole fra Arne Jacobsen kan købes i en stribe forskellige modeller, men fælles for dem er, at de koster flere tusinde kroner stykket fra ny.