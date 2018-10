Ukendte gerningsmænd brød ind i et forsamlingshus og tømte to pengekasser efter en Knæk Cancer-indsamling i Nordjylland.

Indbruddet fandt sted i parkhuset i Fruerlundparken, Øster Hurup, i det nordjyske natten til søndag.

Det skete efter et knæk-cancer arrangement, som hed ’Cars against cancer’. Myndighederne har ikke lyst til at udtale sige om, hvor mange penge der er tale om.

Det skriver nordjyske.dk.

Nogle af deltagerne i arrangementet lå og sov inde i forsamlingshuset, mens røveriet foregik.

Røveriet skete på et tidspunkt mellem 01:30 og 8:58 søndag, og der blev smadret en rude i en dør, siger politiet.

Poul Madsen er formand for Fruerlundparken og har ondt af dem, som var med til arrangementet.

»Det er brandærgerligt og synd for de unge,« siger Poul Madsen.

»Vi mangler en blå og en rød pengekasse. Hvis folk får øje på dem i en grøftekant eller andet, skal de endelig ringe,« siger han til Nordjyske.

Det var Tanja Kirkbak og hendes kæreste Thomas Bisgaard, der stod for arrangementet. Hun er meget sur over, at nogen kan finde på at stjæle penge fra en indsamling.

»Man er virkelig langt ude, når man stjæler fra et velgørenheds-træf. Tænk, hvis man selv får kræft! Jeg er helt tom for ord over, at nogen kan finde på sådan noget,« siger Tanja Kirkbak.