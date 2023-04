I Silkeborg har nogle tyve stjålet hvidevarer for mere end 100.000 kroner.

Tyvene har stjålet 25 hårde hvidevarer og tyve affugtere.

Det skriver TV Midtvest.

Tyveriet skete på en byggeplads, hvor tyvene formentlig er kommet ind igennem en parkeringskælder og har stjålet hvidevarerne fra de ufærdige bygninger.

Politiet oplyser, at de ikke har meget at gå efter i sagen. Derfor må man meget gerne henvende sig til dem med et tip i sagen, hvis man ved noget om tyveriet, eller hvor varerne bliver solgt. Det oplyser Flemming Just fra lokalpolitiet i Silkeborg til TV Midtvest.

Ifølge mediet er det langt fra er første gang, at man oplever lignende forbrydelser i området.

Senest fik nogle nybyggede huse i Silkeborg stjålet vaskemaskiner, køleskabe og 300 kvadratmeter laminatgulv.

Politiet træffes på telefon 114.