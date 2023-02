Lyt til artiklen

Politiet har tidligere advaret om, hvordan tyve målrettet gik efter værdifuldt GPS-udstyr fra landbrugsmaskiner.

Og nu er den gal igen.

Mens landmændene sov sødt, blev der begået serieindbrud af GPS-anlæg til traktorer og landbrugsmaskiner i Aabenraa-området natten til fredag.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Politiet har foreløbigt modtaget fem anmeldelser, om at landmænd har fået stjålet det eftertragtede udstyr.

De kommer derfor nu med en opfordring til landbrug og maskinstationer om at tyverisikre deres udstyr bedst muligt.

Som nævnt så er det ikke en nyhed, at tyvene går efter GPS-udstyr. Der har nemlig været rekord for antallet af anmeldelser af GPS-tyverier på et år.

I en opgørelse foretaget af Topdanmark fra begyndelsen af januar viser, at antallet af kunder, som forsikringsselskabet har hjulpet efter et GPS-tyveri, mere end firdoblet (+341 procent) sammenlignet med det årlige gennemsnit de seneste fem år (2017-2021).

Topdanmark har udbetalt et rekordstort beløb til erstatning af stjålet GPS-udstyr det seneste år.