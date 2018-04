Antallet af indbrud i varevogne og lastbiler stiger drastisk. 11 ud af 12 politikredse oplever tendensen.

København. Mens der bliver begået færre indbrud i beboelse, oplever især håndværkere i hele landet, at der sker flere indbrud i deres biler. Det skriver Jyllands-Posten.

På ét år er anmeldelser af indbrud i varevogne og lastbiler steget med 35 procent, og i nogle politikredse er der tale om tæt på en fordobling. De største stigninger ses på Fyn og Sjælland.

- Ofte kan det have alvorlige konsekvenser for de berørte virksomheder, når værktøjet bliver stjålet og sætter arbejdet i stå, indtil værktøj og materialer kan erstattes, siger Jan Eske Schmidt, underdirektør i Tekniq Installationsbranchen, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

Her vurderer man, at tyveri fra en varevogn kan koste den enkelte virksomhed op mod 30.000 kr. i blandt andet tabt indtjening og selvrisiko.

Rigspolitiet vurderer, at tyvene kan have skiftet fokus fra beboelse til varevogne, som ofte er dårligere sikret, men som til tider rummer mindst lige så store, let omsættelige værdier som en typisk villa.

- I løbet af en aften og nat kan de måske nå at tømme 10-20 varevogne, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen til Jyllands-Posten.

I 2017 registrerede Rigspolitiet 8049 anmeldelser af tyveri fra varevogne og lastbiler. Antallet af sigtelser var 343, hvilket svarer til fire procent af sagerne. Og det er ikke godt nok, erkender Rigspolitiet.

Politiet oplyser til Jyllands-Posten, at flere tyve ofte sættes fri, fordi det ikke kan bevises, hvor det dyre værktøj, de er i besiddelse af, stammer fra.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi forklarer kommunikationsansvarlig Carsten Andersen, at langt størstedelen af de gerningsmænd, det lykkes politiet at fange og sigte, er fra Østeuropa.

Politikredsen vurderer, at der er tale om organiserede tyverier, og at tyvekosterne formentlig bliver afsat i udlandet.

/ritzau/