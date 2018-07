I ly af natten brød tyve ind i orangeriet på Gisselfeld Kloster og tømte en ønskebrønd for vand og mønter. Forpagter: »Jeg frygter, at også ønskerne er væk.«

Det var et chokerende syn, der torsdag morgen mødte Stig Lauritsen, da han spadserede gennem det historiske orangeri 'Paradehuset' på Gisselfeld Kloster. Den kendte havedesigner og tv-vært så ned i den gamle ønskebrønd og konstaterede, at noget var helt galt.

»Ønskebrønden er tom for vand. Min første tanke er, at der må være en utæthed, men da jeg kigger nærmere efter, ser jeg, at alle mønterne også er væk,« siger han til B.T.

Paradehuset blev bygget i 1876. I alle årene har der været en ønskebrønd midt i det enorme og eventyrlige orangeri, der huser mange eksotiske planter. I gamle dage blev ønskebrønden tømt en gang årligt, og pengene blev givet til de fattige. I de senere år er ønskebrønden ikke blevet tømt så hyppigt, og Stig Lauritsen vurderer, at der havde ophobet sig mellem 10.000 og 20.000 kroner i brønden.

Paradehuset i slotshaven ved Gisselfeld Kloster på Sydsjælland. Vis mere Paradehuset i slotshaven ved Gisselfeld Kloster på Sydsjælland.

»Folk i dag har store ønsker, så de kaster både 10'ere og 20'ere. Brønden er ikke blevet tømt siden Paradehuset blev restaureret i 2004. Jeg har for nyligt haft et møde Gisselfeld Kloster, hvor vi aftalte, at brønden skulle tømmes og mønterne bruges til en juletræsfest for børn fra mindre bemidlede familier i kommunen,« siger Stig Lauritsen.

Det lyder ret påfaldende. Kan kuppet være udført af en insider?

»Tanken har strejfet mig, men jeg har fuld tillid til de personer, jeg arbejder sammen med. Men det er udført af nogen med kærlighed til Paradehuset, for der er ikke slået noget i stykker.«

Ved nærmere inspektion af gerningsstedet kunne Stig Lauritsen konstatere, at tyvene havde båret sig særdeles omhyggeligt ad.

»De har brugt en antik træspand til at tømme brønden for vand, og derefter har de anvendt en gammel kulskov til at skovle mønterne op. De har puttet mønterne i en pose, der i gamle dage blev brugt til mel. Der er et spor på forpladsen foran orangeriet, hvor man kan se, at de har trukket sækken henover jorden,« fortæller han.

Stig Lauristen på gerningsstedet med de antikke remedier der blev brugt til møntkuppet. Foto: Privatfoto Vis mere Stig Lauristen på gerningsstedet med de antikke remedier der blev brugt til møntkuppet. Foto: Privatfoto

Stig Lauritsen skønner, at tyveriet er foregået mellem klokken 23:30 og 08:30 natten til torsdag.

Tyveriet er meldt til politiet. Juletræsfesten vil ikke blive aflyst, men der er noget andet, der bekymrer forpagteren.

»Det siges, at hvis man fjerner en mønt fra en ønskebrønd, går ønsket ikke i opfyldelse. Så min bekymring er, hvad der nu sker med alle ønskerne,« siger Stig Lauritsen, der selv har et ønske til offentligheden:

»Mønterne er godt opløste af at have ligget i vand så længe, så hvis nogen forsøger at betale med irrede mønter, bedes de venligst kontakte politiet,« siger han.

Den tomme ønskebrønd. Kun en enkelt to-krone skinner på bunden. Vis mere Den tomme ønskebrønd. Kun en enkelt to-krone skinner på bunden.

Stig Lauritsen er uddannet bygningsarkitekt, men blev kendt, da han i 1998 deltog i Robinson Ekspeditionen sammen med 'Biker-Jens' og 'Hade-Hanne'. Han har siden været vært på TV 2-programmet Have Haves, hvor han forvandlede ukrudtsbede til blomstrene paradisiske haver. I 2006 fortalte han åbenhjertigt B.T. om, hvordan han på grund af en hjertesygdom fik foretaget en hjertetransplantation.