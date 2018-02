VED DU NOGET I SAGEN? Kontakt os på 1929@bt.dk eller via Facebook.

Torsdag fik fire gymnasieelever stjålet deres tasker i en bil ved Rosengårdcentret i Odense - og de er langt fra de eneste.

Det skriver TV 2 Fyn.

Blot 25 minutter tog det tyven at lirke låsen op på bilen og stjæle taskerne, der lå i bagagerummet og således ikke var synlige udefra. Taskerne indeholdt elevernes bærbare computere samt noter fra de sidste to et halvt års undervisning på det nærliggende Tornbjerg Gymnasium.

Tyven stjal ikke andet og låste endda bilen efter sig.

En af dem, der blev bestjålet, Signe Schmidt Jensen, lavede et Facebook-opslag om oplevelsen, som siden er delt over 2.200 gange.

Hurtigt kommenterede andre Facebook-brugere, at de har haft lignende oplevelser i det sydøstlige Odense, hvor der foruden Rosengårdcentret ligger IKEA, Bilka og andre store butikker.

Hos Fyns Politi erkender vagtchef Thomas Bentsen, at der er mange indbrud i biler i området omkring Rosengårdcentret, men at der også har været mange i det centrale Odense.

Signe Schmidt Jensen opfordrer andre til at tage deres taske med, næste gang de er i Rosengårdcentret.

»Jeg synes, at det er skræmmende, at det sker så mange gange hver dag, og at der ikke er nogen, der kan gøre noget ved det,« siger Signe Schmidt Jensen til TV 2 Fyn.