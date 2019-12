Minister Pernille Rosenkrantz-Theil kom hjem fra jul til et vindue, der var brækket op af tyve.

Mens mere end 450 private hjem har haft indbrud i julen, slap børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), med skrækken.

På Facebook skriver ministeren, at hun kom hjem fra jul til et vindue, der var blevet brækket op.

- Her hos mig var tyvene stukket af uden at gå ind. Hos naboen var de knap så heldige.

- Nu har to gode betjente været hos naboen og hos mig. De har sikret spor og skabt lidt tryghed, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil, der er bosat i Brønshøj ved København.

Særligt Nordsjælland har i år været hårdt ramt af indbruddet, oplyste Rigspolitiet tidligere onsdag, mens der i alt blev registreret 455 indbrud i private hjem siden fredag.

Pernille Rosenkrantz-Theil takker politiet for at tage hånd om indbruddene.

- Dejligt, at I bruger juledagene på at passe på os og vores hjem. Nu håber jeg, at de får fanget indbrudstyvene, skriver hun og afslutter sit opslag:

- Øv - hvor er det bare ubehageligt at komme hjem til.

Ministeren har ikke ønsket at kommentere episoden yderligere over for Ritzau.

Rigspolitiet bemærker, at antallet af registrerede indbrud de seneste dage stadig kan nå at ændre sig, da et indbrud kan være sket eksempelvis 24. december, men først bliver anmeldt 26. december.

Opgørelsen over antallet af meldte indbrud registreret i de enkelte politikredse bliver offentliggjort hver morgen i disse dage.Politiet betegner indbrud i perioden fra 20. december til 3. januar juleindbrud.

