Bilens bagsæde kan hurtigt blive fyldt op med indkøbsposer, når julegaverne skal købes.

Men der er risiko for, at dine gaveindkøb aldrig kommer til at skabe glæde juleaften - i hvert fald ikke hos dem, du har tænkt på, da du købte de fine gaver.

I slutningen af december er det nemlig ikke kun dig og de hundredtusinder af andre almindelige danskere, der har juletravlt.

Det har indbrudstyvene også.

Det er velkendt, at juleaften er højsæson for indbrud i private hjem.

Men tyvene går også efter dine gaver - mens du er i gang med at shoppe.

»Det er en stor fristelse for indbrudstyvene, når de ser den seneste udgave af en iPad ligge på bagsædet af en bil. Og det kan gå ud over julestemningen, hvis julegaverne ikke kan lægges under træet, fordi tyven smadrede bilruden og tog dem,« siger skadedirektør for Topdanmark Rasmus Ruby Johansen i en pressemeddelelse.

Hos forsikringsselskabet kender man kun alt for godt til fænomenet.

Det er især ting, som er lette at sælge videre, der er i høj kurs hos tyvene. Det kan eksempelvis være gaver som tøj, computere, mobiltelefoner, tablets, boligartikler, personlig pleje eller sport- og fritidsudstyr.

Og hvad værre er: Ved tyveri fra bilen er det typisk en forudsætning for dækning, at der er tegn på voldeligt opbrud af bilen, og tingene ikke har ligget synligt fremme.

Men du kan jo ikke gå rundt med 10-15 poser, mens resten af gaverne skal købes, så hvad kan du så gøre for at minimere risikoen? En hel del, heldigvis.

Topdanmarks har tre råd, som minimerer risikoen for indbrud i bilen:

Parker hvor der er liv

»Parker bilen, der hvor der er mange mennesker, som kan lægge mærke til mistænkelig opførsel. Skjul gaverne frem for at lade dem ligge fremme på sædet, også selv om man bare lige skal en smuttur i kiosken eller supermarkedet. Placér altid gaverne i bagagerummet,« siger Rasmus Ruby Johansen.

Lad ikke smykker ligge i bilen

»Bliver julegaverne stjålet fra bilen, er det indboforsikringen, som dækker. Man skal bare huske, at indboforsikringen ikke dækker guld, sølv, smykker og kontanter. Har man købt den slags gaver, vil jeg klart anbefale, at man ikke lader dem ligge i bilen,« siger Rasmus Ruby Johansen.

Tænk over, hvad der ligger i bilen

»Generelt skal man tænke over, hvad man efterlader i bilen. For selvom julegaver i bilen er et tag-selv-bord for tyvene, så kan det også være arbejdscomputeren eller mobiltelefonen, som frister. Så det bedste råd er ikke at efterlade noget synligt i bilens kabine,« siger Rasmus Ruby Johansen.

Topdanmark anbefaler også, at du tjekker din forsikring før gaverne bliver købt, idet indboforsikringen typisk indeholder nogle begrænsninger i dækningen for eksempelvis computere, iPads, fotoudstyr og mobiltelefoner, såfremt disse medbringes i bilen.