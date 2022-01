En smykkebutik i København er blevet udsat for et rambuktyveri. Teknikere skal undersøge gerningsstedet.

Der er natten til mandag blevet begået et rambuktyveri mod en smykkebutik i Indre By i København.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi tidligt mandag morgen.

Det drejer om smykkebutikken Hvelplund, der ligger på Østergade.

Her skulle en bil have bakket ind i butikkens vinduesparti, for at få adgang til smykkerne.

Foto: Sebastian Frølich Vis mere Foto: Sebastian Frølich

Politiet har i den forbindelse afspærret en del af Strøget og var til stede med tre politibiler.

Mandag morgen har politiet endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet fra butikken, og teknikere skal undersøge gerningsstedet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 04.06, og indtil videre er ingen blevet anholdt, oplyser vagtchefen.

B.T. følger sagen.