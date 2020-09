En familie i Nykøbing Falster havde gennem en periode lagt mærke til, at der manglede ting fra deres tørresnor.

Det fik dem til at undre sig.

Der var nemlig tale om undertøj, som pludselig forsvandt.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten for weekenden.

Det manglende undertøj havde gjort, at familien var lidt ekstra opmærksomme angående deres tørresnor.

Og det gav pote søndag morgen.

En mand var nemlig 'lusket' ind i familiens carport og var i fuld færd med at tage bh'er fra tørrestativet.

Det førte til en civil anholdelse klokken 05.23, da familien fik standset manden og tilkaldt politiet.

Der var tale om en 40-årig mand fra Nakskov, viste det sig.

Sagen er bestemt ikke hverdag, hvis man spørger lokalpolitiet.

»Nej, det er ikke noget, vi ser ret ofte. Det er meget usædvanligt, at folk bliver taget for at stjæle undertøj,« siger den vagthavende ved politiet, Kent Edvardsen, til B.T.

I døgnrapporten fremgår det, at den 40-årige mand blev taget med på politistationen til afhøring.

Men ikke længe efter, klokken 06.40, var han ude igen.

»Der er tale om sigtelse for tyveri, så derfor blev han løsladt hurtigt igen. Der er tale om en simpel bødesag,« siger Kent Edvardsen.

Han kan desuden ikke oplyse, om det også er den 40-årige mand, som har stået bag det tidligere tyveri af undertøj fra familien i Nykøbing Falster.

Han vil dog gerne slå fast, at hele sagen ikke er helt normal.

»Det hører også til sjældenhederne med en civil anholdelse og tyveri af undertøj,« siger han.