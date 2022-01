Det var ikke mange timer, at en bilejer fra Odense havde efterlyst sin bil, før den blev fundet igen.

Biltyven kørte nemlig ikke forsigtigt nok og endte derfor med at køre galt i den stjålne bil.

Det fortæller politikommissær ved Fyns Politi Preben Skytte til B.T.

»Den 20. januar klokken 18:30 bliver bilen meldt stjålet, og natten til den 21. januar klokken 04:20 bliver bilen så fundet. Den har simpelthen været involveret i et trafikuheld,« siger Preben Skytte.

Bilen blev stjålet fra Lindvedparken, der ligger i det sydlige Odense, og blev senere fundet i Nørre Broby, er ligger mellem Odense, Faaborg og Assens.

Tyven har fået fingrene i bilen ved først at bryde et vindue til en villa op. Herfra har tyven kunne nå en jakke, hvori der lå et sæt bilnøgler. Og med dem var det let som en leg at snuppe bilen fra stedet.

Men knap ni timer efter biltyveriet blev bilen altså fundet, efter den havde været involveret i et færdselsuheld. Bilen er derfor ikke længere meldt stjålet.

Fyns Politi kan ikke oplyse, om man i forbindelse med færdselsuheldet fandt frem til biltyven.