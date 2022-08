Lyt til artiklen

Da Stig Rasmussen onsdag eftermiddag skulle gøre sin kasse op efter endnu en arbejdsdag i sin cykelbutik, fik han sig noget af et chok.

Pengekassen fyldt med kontakter var tom. Og Stig Rasmussen, der ejer HS-Cykler i Rudkøbing, var blevet knap 20.000 kroner fattigere.

Der var tale om en pengekasse, der er gemt bag disken, og som kun kan låses op af en nøgle, som ligger i en skuffe.

Derfor skyndte Stig Rasmussen sig ud for at tjekke et af de tre overvågningskameraer, der er sat op i butikken.

Men her manglede der også noget.

Det ene kamera, som filmer ned på kassen, havde været slukket i den periode, hvor gerningsmanden havde opholdt sig i butikken. Alt i mens Stig Rasmussen var ude i baggården for at hjælpe en anden kunde.

Derfor kunne Stig Rasmussen ikke få svar på, hvordan gerningsmanden havde fundet frem til den nøgle, som var nødvendig for at lukke pengekassen op.

Til gengæld fungerede de to andre kameraer i butikken, og de billeder er nu givet videre til politiet.

Stig Rasmussens cykelbutik HS-Cykler. Foto: Privatfoto

»Men betjentene sagde: 'Vi finder ham nok aldrig,« lyder det fra cykelbutiksejeren.

Stig Rasmussen er dog ikke i tvivl om, at han har set gerningsmanden før.

»Jo flere gange, jeg kigger på min overvågning og ser manden, jo mere tror jeg på, at jeg har set ham i bybilledet før. Jeg er overbevist om, at han har været i min butik før, for ellers ville han ikke vide, hvor den pengekasse står,« siger han og fortæller, at han han tror, der er tale om et tricktyveri.

»Jeg kan se på mit kamera, hvad jeg foretager mig på nøjagtig det tidspunkt (hvor gerningsmanden kommer ind, red.). Jeg går med en seddel i hånden og går ud af min værkstedsdør, fordi der er en kunde i min baggård, som skal have hjælp. På samme tidspunkt går gerningsmanden ind af butiksdøren, så derfor tænker jeg, at det her måske har været planlagt.«

Da Stig Rasmussen skal på arbejde torsdag morgen efter tyveriet, er det en helt anden følelse, han har i kroppen.

»Jeg havde ikke lyst til at være her, så jeg ringede til min mor og spurgte, om hun ikke ville komme og overtage. Jeg har faktisk haft lyst til at sætte en seddel på døren, hvor der står 'lukket på grund af tyveri', for jeg bryder mig ikke om at være her,« siger han og fortsætter:

»Selvom det kun er 20.000 kroner, og jeg er en stor mand, så er jeg stadig ked af det og berørt over det.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi, men til fyens.dk oplyser de onsdag, at der arbejdes på sagen, og at de eksisterende overvågningsvideoer kan bruges.

Stig Rasmussen fortæller fredag, at han ikke har hørt noget nyt fra politiet.