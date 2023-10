En tysk domstol er rasende på dansk politi.

I over et år har en 35-årig mand fra Syrien, som var bosat i Aarhus, stået anklaget for drab på sin hustru på motorvej A7 ved Slesvig med utallige knivstik, skriver Århus Stiftstidende.

Ifølge flere vidneforklaringer bestod deres hverdag af voldshandlinger og uoverensstemmelser, og derfor vil domstolen i Flensborg gerne have mere at vide om forholdene i familien.

Men dansk politi vil ikke udlevere oplysningerne, forklarer landsrettens talsmand til Flensburger Tageblatt.

»Retsformanden har rettet henvendelse til dansk politi. Umiddelbart var der ingen reaktioner, og der blev ikke ringet retur,« fortæller Stefan Wolf.

Flere voldsepisoder er blevet dokumenteret hos dansk politi. Og den tyske domstol mener, at disse handlinger giver et relevant billede af syrerens personlighed.

Men efter flere mails og opkald har domstolen kun fået en enkelt reaktion fra dansk politi.

En kvindelig betjent, som endte med at vidne i Tyskland, kunne ikke forklare detaljerne, da sagerne fra januar 2020 åbenbart ikke var afsluttet.

»Det er en skandale uden sidestykke. Mit indtryk er, at de forsøger at skjule noget,« siger advokat Christian Hecken, der repræsenterer ofret og de efterladte i retssagen ifølge Århus Stiftstidende.

De tyske myndigheder har også rakt ud til justitsminister Peter Hummelgaard.

Her har man heller ikke fået svar på henvendelsen.