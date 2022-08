Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kunne være endt helt galt på den lille ø Tunø.

For onsdag eftermiddag kunne en skovbrand på øen ud for Jyllands østkyst have vokset sig noget større, end den gjorde efter de seneste dages varme og tørke.

Det skriver Østjyllands Brandvæsen i et opslag på Facebook.

Takket være en tysk turist, som hurtigt fik ringet til alarmcentralen, kunne Tunøs brandfolk rykke hurtigt ud og få slukket branden.

Undervejs kommunikerede den tyske mand med vagtcentralen i Aarhus via FaceTime, hvilket hjalp med at fastslå brandens omfang.

»I den her tid, hvor alt er knastørt, så tæller hvert eneste sekund, når der først er ild løs i naturen,« skriver Østjyllands Brandvæsen i sin opdatering.

Samsøs Redningskorps med indsatsleder og brandfolk blev også sendt af sted til naboøen med Tunøfærgen. Også brandfolk fra fastlandet i Odder blev sendt af sted mod Tunø, men de nåede ikke at komme frem, før der var styr på sagerne.

Til sidst sender Østjyllands Brandvæsen en tak til de involverede.

»Tak til den tyske gæst for hurtig alarmering. Tak til vores brandfolk på Tunø for hurtig udrykning. Og tak til Samsø Redningskorps for hurtig backup. Det er dejligt at se, at vores planer fungerer, når uheldet er ude,« lyder det fra Østjyllands Brandvæsen.