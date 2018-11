Den 41-årige, tyske sygeplejerske Niels Högel har for første gang talt under sin retssag, hvor han har erkendt, at han har slået 100 patienter ihjel.

»Jeg er meget ked af hver eneste individuelle sag, jeg har læst om, uanset om jeg husker den eller ej,« siger Niels Högel under sin retssag i Oldenburg, Tyskland, skriver dpa.

Den 41-årige har slået 100 patienter ihjel, fordi han kedede sig.

Når han ikke havde noget at lave på sine vagter, sprøjtede han medicin ind i patienter for derefter at slå alarm.

Högel forsøgte herefter at redde patienterne foran sine kollegaer - men 100 gange uden held.

I første omgang var sygeplejersken anklaget for at have dræbt 99 personer, men han kom selv i tanker om en mere.

Drabene er fundet sted fra 2000 indtil han blev opdaget i 2015 på hospitalet i Oldenburg.

Anklagemyndigheden siger, at der måske kan være tale om over 200 ofre. Men det frygtes, at det aldrig vil blive opklaret, da de dræbte er kremeret.