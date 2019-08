I weekenden blev en tysk sejler meldt savnet ved Langeland.

Nu kommer Fyns Politi med en nedslående nyhed. Vedkommende er nemlig fundet død. Politiet er 99 % sikre på, det er den tyske sejler.

'Den forsvundne tyske sejler, som blev eftersøgt i weekenden ved Langeland, er til morgen fundet død på stranden ved Bagenkop,' skriver vagtchefen på Twitter.

Sejlerens familie i Tyskland er blevet underrettet, og de er på vej til Danmark.

Politiet meddeler på Twitter, at den tyske sejler er fundet død. Foto: Mads Claus Rasmussen

En obduktion skal i morgen afgøre dødsårsagen, men vagtchefen hos Fyns Politi siger til B.T., at de ikke tror, der ligger en forbrydelse bag sejlerens død.

Helikoptere, fly og otte både blev sat ind for at lede efter sejleren ved Langeland. Det skete, efter vedkommendes sejlskib drev i land nord for Bagenkop.

Der var ingen ombord.

Politiet blev ringet op af en borger, der fortalte, at der var skyldet et lig op stranden, hvor han bor. Borgeren fortalte til politiet, at han var sikker på, det var den tyske sejler, der lå på stranden.