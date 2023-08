I juli endte det helt galt for en gruppe tyskere, der var på polterabend i Gedser.

Her kom de i slagsmål med en gruppe lokale, hvor det endte med, at en 35-årig udenlandsk mand blev slået i hoved med en skruenøgle.

Manden har siden været i behandling på Rigshospitalet.

Nu er det nyt i sagen.

Hvor det startede med, at to mænd blev anholdt og sigtet for overfaldet, er der fredag yderligere to mænd, der er blevet varetægtsfængslet i sagen, skriver TV2 Øst.

Selve retsmødet foregik bag lukkede døre for de to mænd på 26 år og 21 år, hvoraf den ene er fra udlandet.