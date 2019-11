Danmark vil begære udlevering af yngre dansk statsborger, der blev anholdt i Hamburg.

En tredje mand er blevet anholdt i sagen om en voldsom fangeflugt fra psykiatrisk afdeling i Slagelse, oplyser politiet.

Anholdelsen er sket i forbindelse med en anden politiforretning i Hamburg. Nu vil dansk politi anmode om at få manden udleveret, siger politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse.

Den anholdte beskrives som en yngre dansk mand.

Onsdag blev to andre mænd anholdt i den opsigtsvækkende sag, hvor en ledende figur i bandemiljøet tirsdag blev befriet fra den retspsykiatriske afdeling i Slagelse.

Gemt i en kageæske blev der indsmuglet to pistoler på hospitalet, hvorefter bande-figuren Hemin Dilshad Saleh på 24 år slap væk.

I forbindelse med aktionen blev der affyret skud mod gulvet, ligesom de ansatte på hospitalet blev truet.

Den svenske avis Aftonbladet har skrevet, at myndighederne frygter, at Saleh kan være flygtet til enten Tyskland eller Sverige. Derfor er de svenske myndigheder blevet bedt om at skærpe grænsekontrollen.

/ritzau/