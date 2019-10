Tirsdag morgen blev en kvinde fundet dræbt i Hillerød. Torsdag anholdtes en mistænkt mand syd for Kruså.

To dage efter at en kvinde blev fundet dræbt i sin bolig på Møllebakken i Hillerød, er en 63-årig mand blevet anholdt torsdag. Han er mistænkt for at stå bag drabet, men har været eftersøgt af politiet de seneste dage.

Torsdag eftermiddag blev han anholdt af tysk politi lige syd for Kruså i retning mod Danmark. Den anholdte blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør in absentia - altså uden være til stede - og varetægtsfængslet i fire uger.

Et grundlovsforhør in absentia bliver blandt andet brugt til at kunne efterlyse en sigtet person internationalt. Det kræver nemlig en kendelse fra retten om, at der bør ske varetægtsfængsling i en sag.

Og meget tyder på, at det netop var formålet med retsmødet. Den 63-årige blev anholdt klokken 13.14 torsdag, hvilket ret præcist er et døgn efter, at grundlovsforhøret gik i gang.

Nordsjællands Politi afviser over for Ritzau at uddybe de nærmere omstændigheder omkring anholdelsen og efterforskningen.

Dansk politi er nu i dialog med Tyskland om at få udleveret den 63-årige mand.

Manden, der kommer fra Gørløse ved Hillerød, er sigtet for drab. Ifølge sigtelsen blev kvinden dræbt, da hun blev stukket med en kniv og udsat for vold med en stump genstand.

Politiet har tidligere oplyst, at kvinden og den nu anholdte mand havde en relation, men at den ikke var familiemæssig. Hvad relationen nærmere bestod i, er ikke uddybet.

Retsmødet onsdag blev holdt for lukkede døre. Det betyder, at de beviser, som politiet har i sagen, ikke bliver fremlagt offentligt.

Ved grundlovsforhøret blev der også nedlagt navneforbud.

