Onsdag er en 35-årig mand af tysk oprindelse blevet anholdt i et sommerhus i Blåvand, sigtet for vold mod to af sine døtre.

Søndag aften modtog politiet en anmeldelse fra en kvindelig kondiløber, der på Hvidbjerg Strand i Blåvand havde set en mand give en pige et kraftig slag i ansigtet. Desuden blødte det fra en anden piges mund, mens en tredje pige overværede det hele. Vidnet vurderede pigerne til at være mellem seks og ti år gamle, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den tyske mand, der i morges blev anholdt og sigtet for vold mod børn, er blevet afhørt. Han er løsladt, men fortsat sigtet for vold mod to døtre. Når efterforskn. er afsluttet, vil anklagemyndigh. tage stilling til sagens videre forløb #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 8, 2018

Mandag bad politiet offentligheden om hjælp til at finde gerningsmanden samt hans køretøj - og det har givet pote. Den 35-årige mand er nu blevet afhørt af politiet og løsladt igen. Han er dog fortsat sigtet for vold efter straffelovens paragraf 244, som er den 'milde' voldsparagraf, der kan give op til tre års fængselsstraf.

Politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der leder efterforskningen, har onsdag ikke yderligere oplysninger om sagen. Han roser dog vidnet for de grundige iagttagelser, der gjorde det muligt at beskrive gerningsmanden, efterforske sagen og foretage anholdelse.

Politiet fortsætter efterforskningen i sagen og først når den er afsluttet, vil anklagemyndigheden beslutte om der skal rejses tiltale i sagen.