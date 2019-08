En tysk statsborger opførte sig natten til lørdag så voldsomt på en shelterplads i skoven ved Kollund, at de andre gæster, der var til stede, blev nødt til at pacificere ham.

»Han var formentlig påvirket af et eller andet. Han var i hvert fald noget oppe at køre.«

Sådan lyder det lørdag morgen fra vagtchef Claus Skovgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politikredsen fik anmeldelsen om sagen klokken 01:54.

»Vi fik en anmeldelse om, at der på en shelterplads nede i skoven var én, der ikke rigtigt kunne finde ud af at opføre sig ligesom alle andre,« fortæller Claus Skovgaard og fortsætter:

»Han var voldsom og udadreagerende, så til sidst pacificerede de andre gæster ham dernede.«

Da politiet ankom til stedet, overtog betjentene ham.

Da han blev kropsvisiteret, fandt betjentene ham i besiddelse af en dolk.

»Nu ligger han så i vores detention, og vi skal lige have snakket med en jurist om, hvad der skal ske med ham,« fortæller Claus Skovgaard.

»Kollegerne er lige nede for at snakke med ham nu for at se, om han er blevet frisk,« tilføjer han.

Den tyske statsborger er 41 år.

Hændelsen fandt sted på en shelterplads i skoven på Molevej ved Kollund nær Kruså.