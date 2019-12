En tysk mand er blevet sigtet for uagtsom manddrab, efter at anden tysk mand er blevet klemt ihjel i Vejle. Derudover er en mand blevet sigtet for at bringe helikopterpersonale fra en lægehelikopter i fare, da han lyste med en laserlampe mod helikopteren. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix