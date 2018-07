Tre kom til skade ved en trafikulykke i Sønderjylland, hvor en bil ikke respekterede et fuldt stop-skilt.

Esbjerg. En tysk kvinde er tirsdag eftermiddag i kritisk tilstand, og en mand og et barn er hårdt kvæstede efter en trafikulykke i Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ulykken skete i krydset mellem Adelvadvej og Koldingvej i Sølsted ved Tønder.

- Føreren af en bil, der kommer kørende ad Adelvadvej, overholder ikke sin vigepligt og kører frem for et fuldt stop-skilt, fortæller vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I bilen, der ikke overholdt vigepligten, var tre tyske statsborgere, en kvinde, en mand og en niårig pige.

Kvinden er i kritisk tilstand blevet fløjet til Odense Universitetshospital i en helikopter. Manden og pigen er kørt til skadestuen i Aabenraa.

Føreren af den anden bil slap uskadt fra ulykken.

Som altid ved alvorlige ulykker er en bilinspektør tilkaldt for at undersøge både køretøjer og ulykkesstedet.

I forbindelse med ulykken vil krydset være spærret i et stykke tid. Politiet opfordrer bilister, der skal mod nord, til at køre ad Ribe Landevej, og bilister, der skal mod syd, til at køre ad Søgårdvej og Bredebrovej.

/ritzau/