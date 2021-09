Det 82 meter lange fragtskib Simon B er stødt på grund i Limfjorden.

Det tyske fragtskib Simon B er gået på grund i Limfjorden mellem Storvorde og Hals.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

»Vi fik en anmeldelse fra de maritime myndigheder i morges om et skib, der var gået på grund i Limfjorden. Når man går på grund, skal det anmeldes til myndighederne med det samme, men det havde de undladt at gøre, og derfor er vi blevet involveret« siger han.

Nordjyllands politi er blevet bedt om at udforme et bødeforlæg til skibets kaptajn. Og for den slags forseelse ligger bøden typisk i omegnen af 5-15.000 kroner. Standardtaksten er 10.000, oplyser politiet.

Senere i dag vil man forsøge at trække skibet fri, hvorefter det vil blive sejlet til en havn. På grund af skibets størrelse bliver det formodentlig Aalborg Havn.

»De maritime myndigheder vil forsøge at trække skibet fri for at man kan kontrollere det for skader i havnen,« siger Karsten Højrup Kristensen.

Skibet sejler med kalk, og der er derfor umiddelbart ingen risiko for forurening, oplyser vagtchefen videre.