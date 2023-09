Et tysk ægtepar blev tvunget til at finde alternativ transport, da de skulle hjem fra et nyligt besøg i Danmark.

Parret fik nemlig sidste mandag, 4. september, beslaglagt deres bil af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det skyldtes, at de søndag var blevet målt af samme politistyrke til at have kørt 107 km/t på Hovedvejen i Brøns i Tønder Kommune.

Her er hastighedsbegrænsningen 50 km/t.

Fakta om vanvidskørsel Ifølge færdsels- og straffeloven betegnes følgende som vanvidskørsel: Kørsel med en hastighed på mindst 200 km/t

Kørsel med en hastighed på mindst 100 km/t og mere end det dobbelte af den tilladte fartgrænse i området

Spirituskørsel med en promille på over 2,00

Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder

Udviser særlig hensynsløs kørsel

Forsætlig forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed

Uagtsomt forvolder betydelig skade på nogens krop eller helbred under særligt skærpende omstændigheder Kilde: Justitsministeriet

Da personbilen kørte med mere end det dobbelte af hastighedsbegrænsningen, var der tale om vanvidskørsel, hvorfor bilen skal beslaglægges med henblik på konfiskation, oplyser politiet.

Spørgsmålet om konfiskation skal retten i sidste ende afgøre.

»Vi er meget tilfredse med, at køretøjet blev beslaglagt. Kørsel med disse hastigheder er uacceptabelt,« siger politikommissær Eli Jepsen Gejsing, der er leder i Færdselspolitiet i Syd- og Sønderjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Nyheden om beslaglæggelsen af det tyske ægtepars bil er blevet kommenteret på X af den tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S).

»Viel zu schnell,« konstaterer Benny Engelbrecht blandt andet.