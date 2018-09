En tyrkisk kvinde fik en bøde, da hun ville forlænge sit visum, fordi hendes ansigt var dækket til.

Aarhus. En 48-årig tyrkisk kvinde gik mandag ind på politistationen i Aarhus med sit ansigt tildækket.

Kun øjnene kunne ses, og derfor fik hun en bøde på 1000 kroner for at overtræde tildækningsforbuddet, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Kvinden forklarede via en tolk, at hun er turist i Danmark og var på politistationen for at forny sit turistvisum.

Ifølge Østjyllands Politi erkendte hun forholdet og forklarede, at hun ikke kendte til den nye lovgivning og ikke havde intention om at bryde den.

Kvinden betalte bøden med det samme. Hun trak tildækningen væk fra sit ansigt, inden hun forlod politistationen.

Alle beklædningsgenstande, der dækker ansigtet, er forbudt på offentlige steder. Det kan være burka, niqab, elefanthue, huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg.

Hvis man overtræder tildækningsforbuddet, udløser det i førstegangstilfælde en bøde på 1000 kroner. Anden gang stiger det til 2000 kroner, så 3000 kroner, og i fjerde tilfælde lyder bøden på 10.000 kroner.

/ritzau/