Den blot 14 år gamle drengs højre ben hoppede nervøst op og ned i samtlige de 25 minutter, han sad i vidneskranken og blev afhørt i Retten i Sønderborg fredag eftermiddag.

Dét på trods af at han på forhånd gennem sin bistandsadvokat havde fået domsmandsretten til at føre voldssagens 16-årige tiltalte ud af retslokalet, så det unge offer ikke på noget tidspunkt skulle risikere at få øjenkontakt med den fysisk store men blot to år ældre gerningsmand.

Den 14-årige er den dreng, som den 27. juni under trusler, tvang og ydmygelser fra gerningsmanden to gange på befaling måtte kravle ned på knæ og blev tvunget til at kysse den 16-åriges fødder i og uden for en toiletbås i shoppingcentret Borgen i Sønderborg.

»Kys min fod! Kys min fucking fod!« kommanderede han sit offer, som tydeligvis ikke turde andet end at adlyde.

Heller ikke selv om den 14-årige – mens han knælede og kyssede gerningsmandens ene fod – først blev sparket i hovedet og bagefter blev slået i nakken og hovedet ovenfra.

Forinden var han blevet taget med et halsgreb og skubbet ind i toiletbåsen. Her blev han nikket skaller to gange og tildelt flere knytnæveslag. Derefter blev han igen trukket udenfor, hvor han blev tvunget ned på knæ på flisegulvet.

Under afhøringen af den 14-årige dreng i den store nævningeretssal i Sønderborg bekræftede han dels forløbet af voldsepisoden, som den er omtalt i det 11 punkter lange anklageskrift i sagen.

Dels kom han i sin forklaring nærmere ind på, hvad der konkret var gået forud.

»Vi mødtes tilfældigt, da (navnet på tiltalte, red.) sad og spiste sammen med nogle andre, og så spurgte han mig, om jeg ville ‘wingmane' ham. Altså, han ville gerne mødes med min ekskæreste og ville have, at jeg sagde god for ham,« forklarede han.

Men den 14-årige ville ikke ‘wingmane' ham. Blandt andet fordi han vidste, at den 16-årige tidligere var blevet stukket ned på åben gade, og han ville ikke risikere noget.

Derudover synes han, at det ‘var lidt klamt’, hvis den fysisk store 16-årige, som ligner en mand på 20-21 år, skulle være sammen med så ung en pige.

Stemningen mellem dem blev pisket mere og mere op, og kort efter blev han bedt om at komme ud på shoppingcentrets toiletter, hvor han blev overfaldet.

»Mens vi stadig er derinde, siger han til mig, at hvis jeg går til politiet, vil jeg blive stukket ned. Han truer mig to gange. Han siger også, at hvis jeg gør det, vil han først slå mig ihjel, og bagefter vil han slå hele min familie ihjel,« sagde han.

Efter volden opsøger gerningsmanden sit unge offer uden for centret og giver ham en undskyldning for det, han lige har gjort.

Han forklarer sine handlinger med, at han har ‘ADHD, angst og alt muligt’, lød det ifølge den 14-årige.

Den 16-årige undlod dog ikke endnu en gang at gøre opmærksom på, hvad konsekvensen kunne være, hvis den 14-årige gik til politiet.

Voldsofferets bistandsadvokat krævede på sin klients vegne torterstatning for det, den unge teenager har været udsat for.

»Der er tale om tvang, ydmygelse og fornedrelse. Min klient er kun 14 år. Jeg ved godt, at man typisk kun får en godtgørelse for tort i sager om seksuel krænkelse. Men den her sag er så grov, at jeg mener, at min klient skal gives en godtgørelse på 10.000 kroner,« sagde bistandsadvokaten.

Hovedparten af de 11 anklagepunkter er relateret til selve voldsepisoden. Blandt andet er den 16-årige tiltalt for via sociale medier at have delt en video, der viser ydmygelserne af offeret.

Forinden havde den tiltalte truet en anden ung mand til at filme episoden med gerningsmandens mobilkamera.

Den 16-årige er også tiltalt for trusler i anden anledning, ulovlig besiddelse af en foldekniv og hærværk mod en knallert.

Der falder dom tirsdag i næste uge.