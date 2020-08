En 16-årig ung mand erkender at have sparket, slået, nikket skaller og sluttelig ydmyget en jævnaldrende teenager ved at tvinge ham til at få ham til at kysse sin fod.

Det er fredag formiddag kommet frem i en domsmandsret ved Retten i Sønderborg, hvor den 16-årige sidder på anklagebænken tiltalt for ikke færre end 11 forskellige forhold.

Flere af dem relaterer sig til den voldelige og ydmygende episode, som skete den 27. juni i og uden for en toiletbås i shoppingcentret Borgen i Sønderborg.

Da anklager Kristen Flethøj Ege i afhøringen af den tiltalte spurgte, hvorfor han havde gjort, som han havde, svarede han:

»Det var fordi, han ville spille smart. Vi havde siddet nogle stykker sammen og spist sushi, og det var her, han ville spille smart og fulgte efter os, selv om vi ikke havde bedt ham om det,« sagde den 16-årige, som trods sin unge alder i forvejen allerede har en plet på sin straffeattest for falsk anmeldelse.

Den tiltalte, som fysisk er et godt stykke over gennemsnittet for sin alder, kunne ellers ikke redegøre nærmere for, hvorfor han følte det nødvendigt at begå det voldelige overfald, hvor han først tog halsgreb på offeret uden for toiletbåsen, derefter skubbede ham ind, nikkede ham to skaller, slog ham med knytnæve i ansigtet og undervejs truede ham med at stikke ham med en kniv.

»Skal jeg stabbe dig?« skreg han truende ind i hovedet på den lyshårede dreng, mens han holdt fast i ham.

I sekunderne efter trækker han sit offer uden for toiletbåsen og tvinger her den fysisk meget mindre teenager til at gå på knæ.

»Kys min fod! Kys min fucking fod!« råber han til den skrækslagne dreng, som gør, hvad han får besked på.

Og netop som han kysser tiltaltes fod, bliver han sparket i hovedet.

Da han bliver tvunget til for anden gang at kysse foden, bliver han slået hårdt i baghovedet, mens han stadig ligger knælende foran den 16-årige.

Hele episoden blev på tiltaltes opfordring filmet med et mobilkamera af en af hans kammerater, som også var til stede i shoppingcentret den juni-eftermiddag.

Derfor var det fredag formiddag i Retten i Sønderborg muligt for anklageren at bruge videoen som et kontant bevismateriale over for domsmandsretten.

Kort efter voldsepisoden havde fundet sted, delte den tiltalte den voldsomme videosekvens på et eller flere sociale medier.

Videoen er efterfølgende blevet set og yderligere delt af tusindvis af andre, hvilket i sig selv kan virke som en yderligere ydmygelse af offeret.

Derfor indgår dette også som et af de i alt 11 forhold i anklageskriftet mod den tiltalte.

Der skal afhøres en lang række vidner i sagen, hvorfor den strækker sig over to retsdage.

B.T. følger fortsat sagen i Retten i Sønderborg.