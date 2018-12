'Fuckr med din hjerne'-værten Jan Hellesøe er tiltalt for overtrædelse af færdselsloven.

Den 12. oktober 2017 var tv-værten Jan Hellesøe bare få centimeter fra døden, da han i sin Audi bragede ind i en forankørende lastbil på Sønderjyske Motorvej ved Christiansfeld.

Nu, et års tid efter, har anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi besluttet at rejse tiltale mod ham for overtrædelse af færdselsloven ved ikke at have udvist 'tilstrækkelig agtpågivenhed, hvilket var årsag til, at han påkørte forankørende polsk lastbil.'

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Af anklageskriftet fremgår det videre, at anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf samt betinget frakendelse af førerretten.

Da ulykken fandt sted i oktober sidste år, fortalte Jan Hellesøe til B.T., at han netop havde haft en håndfri telefonsamtale, da det gik galt.

»Jeg ligger i noget morgentrafik mod København. Jeg har lige haft en håndfri telefonsamtale i bilen, og da jeg lægger på, vil jeg ud i overhalingsbanen. Jeg kigger i side- og bakspejl og skal til at overhale, men der er en bil ved siden af mig, der lige skal forbi,« sagde han og tilføjede:

»I det sekund opdager jeg så, at lastbilen foran mig slet ikke kører lige så stærkt som mig. Faktisk står den næsten stille. Jeg kan hurtigt konstatere, at jeg kommer til at ramme den, for bilen ved siden af mig skal først passere, før jeg kan trække ud.«

Bilen passerer Jan Hellesøe, og han når næsten at dreje udenom lastbilen, men også kun næsten. Audien brager ind i lastbilen, og dér sidder den fast. Jan Hellesøe dukker sig for ikke at få kappet hovedet, og så er det ellers bare at krydse fingre:

»Taget bliver hurtigt skrællet af, men derefter kan jeg så konstatere, at jeg er i live. Lastbilen kører stadig, mens jeg sidder fast, og det er måske det værste øjeblik. Kan der komme en eksplosion?,« fortalte han kort efter.

Eksplosionen kom aldrig, og Jan Hellesøe forklarede videre, at han var lettet over at være i live efter trafikuheldet.

Der ventes at falde dom i sagen den 11. december ved retten i Sønderborg.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Jan Hellesøe.