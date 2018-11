Morten Spiegelhauer, tv-vært på "Operation X", var tiltalt for at krænke husfreden i tv-program.

Det var i orden, da tv-værten Morten Spiegelhauer og et kamerahold for fire år siden gik ind i en lukket restaurant for at stille kritiske spørgsmål til tv-programmet "Operation X - de falske direktører".

Sådan lyder dommen torsdag i Østre Landsret, der frifinder tv-værten og tv-holdet for at krænke husfreden.

Byretten dømte ellers Spiegelhauer, to fotografer, en lydmand og en redaktionschef for at overtræde loven i sagen. De slap dog uden straf, da der var gået så lang tid siden overtrædelsen.

Sagen går tilbage til oktober 2014, hvor Morten Spiegelhauer og kameraholdet gik ind i en lukket restaurant og begyndte at interviewe virksomhedsejer Joakim Grundtvig.

Ifølge anklagen råbte de én gang "hallo", inden de gik ind ad en ulåst dør på bagsiden af restaurant El Paso i Birkerød, som endnu ikke var i drift.

Her konfronterede de virksomhedsejeren Joakim Grundtvig og begyndte at interviewe ham.

Ifølge anklageskriftet forlod de ikke stedet, selv om manden straks afviste at deltage i interviewet. I byretten blev de kun dømt for at gå ind, mens de blev frifundet for ikke at ville forlade stedet igen.

I landsretten er de frifundet for det hele.

De var også tiltalt for ulovligt at filme på stedet, men det blev de frifundet for, da sagen var forældet.

Programmerne blev vist i december 2014. TV2 skrev dengang, at Morten Spiegelhauer i programmerne optrævler en række selskaber i jagten på de bagmænd, som gemmer sig bag stråmandsdirektører og falske adresser.

Joakim Grundtvig, som blev konfronteret, har tidligere fortalt, at tv-folkene ikke ville gå:

- Og så ender jeg stort set med nænsomt at måtte skubbe denne her horde af kamerafolk ud af døren. Det synes jeg egentlig ikke, er anstændigt at gøre, bare fordi man vil have et tv-billede til et underholdningsprogram.

Pressenævnet har tidligere fundet, at der ikke var grund til at kritisere programmet. Nævnet kunne dog ikke tage stilling til, hvorvidt programmet uberettiget skaffede sig adgang til et fremmed hus.

/ritzau/