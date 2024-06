Michael Mosley, der er kendt som tv-læge for BBC, er fundet død.

En viceborgmester på den græske ø Symi bekræfter ifølge Reuters, at man har fundet liget i en klippehule.

Mosley forsvandt onsdag efter at have været på stranden, hvor han omkring middag besluttede sig for at gå hjem uden sin telefon, som han glemte.

Hustruen meldte ham efterfølgende savnet, og siden har politiet brugt helikopter, droner og andet eftersøgningsudstyr for at finde tv-værten.

Der blev særligt holdt øje i Pedi-området, som ligger på øen Symi, da en kvinde mente at have set Mosley efter hans forsvinden.

En anden kvinde fra området undrede sig over, hvordan den 67-årige brite kunne forsvinde fra stien, som han gik på, da den efter sigende skulle være meget tydelig.

Men nu viser det sig, at tv-lægen er faldet på sin vej hjem.

I England er Mosley kendt for sine programmer på BBC. Han er også kendt som manden bag slankekuren 5:2, som gik verden rundt efter BBC-programmet 'Eat, Fast and Live Longer.'