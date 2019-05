Den tidligere vinder af Robinson-ekspeditionen Malene Hasselblad er i sit livs krise, efter at hendes mor for nylig blev fundet rovmyrdet i sin lejlighed på Østerbro.

Politiet havde i første omgang overset drabet, men Malene Hasselblad insisterede på, at noget var helt galt.

Det viste sig i uhyggelig grad at være tilfældet, og som følge af tv-stjernens mistanke blev en 26-årig formodet seriemorder kort efter anholdt.

Han nægter sig skyldig, men er nu sigtet for at have dræbt ikke bare Malene Hasselblads mor - men også to andre pensioniser i samme bebyggelse på Vangehusvej.

Hverken Malene Hasselblad eller hendes mors navn har hidtil måttet nævnes offentligt, fordi retten havde nedlagt navneforbud.

Det forbud har en dommer i Københavns Byret torsdag eftermiddag imidlertid ophævet.

Malene Hasselblad med sin mor Inez. Foto: Privatfoto

Lørdag 9. marts kontaktede Malene Hasselblad politiet med en række observationer, som hun havde gjort sig, efter hun dagen forinden fik beskeden om hendes mor Inez Hasselblads tragiske død.

Hun insisterede på at komme ind og tale med politiet, da hun følte sig sikker på, at der var tale om en forbrydelse, selv om politiet i første omgang havde journaliseret dødsfaldet som sket af naturlige årsager.

»Allerede efter politiets opkald om min mors død om fredagen, sagde min mavefornemmelse mig, at der var noget galt. Men min mavefornemmelse alene kunne politiet jo ikke bruge til noget,« siger hun til B.T.

Mavefornemmelsen blev imidlertid forstærket i det øjeblik, hun åbnede døren til sin mors lejlighed.

»Der var flere ting, der ikke stemte, og nogle ting manglede, så jeg startede min egen lille efterforskning. Af hensyn til politiets efterforskning vil jeg helst ikke gå i detaljer om de ting, jeg fandt mistænksomme. Til sidst kontaktede jeg hendes bank for at spærre hendes kort og høre, om der havde været aktivitet på kortet siden hendes død.«

Det måtte banken ikke udtale sig om, men fortalte Malene Hasselblad, at det var godt, »kortet blev spærret nu.«

»Så ringede jeg straks til politiet og forelagde dem mine oplysninger,« fortæller Malene Hasselblad til B.T.

Kort efter rullede lavinen. Den 26-årige mand af østafrikansk oprindelse blev anholdt, og to andre dødsfald på pensionister i samme ejendomskompleks på Vangehusvej på Østerbro viste sig ved nærmere eftersyn også at være drab.

Også disse dødsfald er den 26-årige nu sigtet for at være skyld i. Han nægter sig skyldig.

'Min mor frygtede ham'

Malene Hasselblad har tidligere fortalt til B.T., at hendes mor havde bemærket den 26-årige formodede seriemorder, der nu er sigtet for de tre mord.

»Hun var utryg ved ham. Hun har før sin død sagt til flere, at hun håbede ikke at møde ham en mørk aften, når hun gik tur med hunden. Han havde 'uhyggelige øjne', syntes hun,« sagde Malene Hasseblad, da hendes mor endnu var beskyttet af navneforbud.

»Derfor er jeg sikker på, at hun aldrig selv ville have åbnet døren for ham. I det øjeblik han kom ind ad døren, vidste hun godt, hvad klokken var slået. På det tidspunkt havde han jo ifølge sigtelsen også allerede slået to andre i ejendommen ihjel. De dødsfald nævnte min mor faktisk for mig, før hun selv blev slået ihjel. Hun syntes, at det var uhyggeligt, at der døde så mange lige efter hinanden.«

»Jeg kan næsten ikke bære at tænke på den angst og eventuelt smerte, hun må have følt inden hendes sidste åndedrag.«

Malene Hasselblad var for tre uger siden selv mødt op til en såkaldt fristforlængelse for den formodede seriemorder, hvor dommeren skulle tage stilling til, om manden fortsat skulle sidde varetægtsfængslet.

Her havde hun håbet, at hun ville komme til at sidde ansigt til ansigt med den 26-årige. Det lod sig dog ikke helt gøre, da den 26-årige kun var med via et video-signal fra Vestre Fængsel, hvor han fortsat sidder varetægtsfængslet.

Den 26-mand, der nu har været varetægtsfængslet i næsten to måneder for rovmordet på Malene Hasselblads mor, er også sigtet for at have dræbt to andre pensionister.

»Jeg ved godt, at han sikkert vil skide mig et stykke, men jeg havde håbet på at kunne sidde lige over for ham. Han må godt vide, at jeg er en af årsagerne til, at hans liv nu er forbi – altså i overført betydning, fordi han nu forhåbentlig kommer til at sidde i fængsel resten af livet,« lød det i den forbindelse fra Malene Hasselblad.

I konflikt med andre beboere

B.T. har tidligere afsløret, at den 26-årige formodede seriemorder i perioden op til de tre dødsfald var i konflikt med flere af beboerne i boligkomplekset på Vangehusvej i København, hvor han var et kendt ansigt.

Flere af hinanden uafhængige kilder har fortalt til B.T., at manden havde flere konfrontationer med beboerne i området i løbet af sommeren sidste år.

Skænderierne udmøntede sig typisk i råberier fra altan til altan.

Den 26-årige mand er i øjeblikket beskyttet af navneforbud, og B.T. er derfor foreløbig afskåret fra at komme nærmere ind på hans identitet.

Foruden drabet på Inez Hasselblad den 7. marts er den 26-årige også mistænkt for at stå bag drabene på en 80-årig mand den 2. marts samt en 83-årig kvinde den 7. februar.