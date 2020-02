Ahwazna Fonden, som sender tv fra Ringsted, får forbud mod at sende, da fondens programmer fremmer terror.

Radio- og tv-nævnet har afgjort, at en Ringsted-baseret tv-station drevet af eksiliranere skal indstille programvirksomheden, da den fremmer terror.

Der er tale om en tv-station drevet af Ahwazna Fonden, som sender tv ud i verden via internet og satellit.

Tre eksiliranere fra Ringsted sidder i øjeblikket varetægtsfængslet på en mistanke om, at de i Danmark har udført spionage for Saudi-Arabien.

De tre tilhører gruppen separatistbevægelsen Arab Struggle Movement for the Liberation og Ahwaz, som står bag Ahwazna Fonden. Bevægelsen kæmper for en selvstændig arabisk stat omkring byen Ahwaz i det sydvestlige Iran.

De tre var angiveligt målet for en iransk efterretningstjenestes attentatplaner. En norsk-iransk mand sidder i hvert fald fængslet for at planlægge et angreb på en herboende iraner.

Men ifølge anklagemyndigheden havde mændene altså heller ikke selv rent mel i posen i deres gøren og laden i Danmark.

De nærmere detaljer i sagen fortaber sig indtil videre i det uvisse, da alle retsmøder har kørt for lukkede døre.

/ritzau/