En 48-årig ekskæreste til en kvindelig, dansk tv-kendis er stadig psykisk hårdt mærket efter at være blevet udsat for to groft voldelige overfald, røveri, hærværk og trusler på livet i februar og august i år i sit eget hjem.

Bag planlægningen af overfaldene stod ifølge anklageskriftet i sagen den kendte danske kvinde, som efter anklagemyndighedens opfattelse tilskyndede og instruerede fem unge mænd – heriblandt et nært familiemedlem til hende selv – til at begå de alvorlige forbrydelser mod hendes ekskæreste.

Hun nægter sig skyldig.

»Jeg sover næsten ikke om natten, for de her ting kører rundt og rundt i hovedet på mig hele tiden. Egentlig vil jeg bare gerne have ro og fred og have retssagen overstået. Og selv om hun skulle blive dømt, så er jeg stadig bange for, hvad hun kan finde på, når hun på et tidspunkt kommer ud af fængslet,« siger ekskæresten til B.T. her kort tid før, den tiltalte tv-kendis skal på anklagebænken i en domsmandssag ved Retten i Svendborg.

Den kendte kvinde har siddet varetægtsfængslet i den mørklagte kriminalsag siden 11. september.

Det første røveri fandt sted midt om natten 15. februar, da et tæskehold maskeret med tætsiddende elefanthuer trængte ind i ekskærestens hus og videre ind i soveværelset, hvor de vækkede ham med grov vold og truede med at slå ham ihjel, hvis han anmeldte overfaldet eller ikke makkede ret.

Samtidig blev den 48-årige mand truet med, at gerningsmændene ville vende tilbage, hvis han sagde noget om overfaldet til politiet eller andre udenforstående.

Overfaldet bar præg af et hjemmerøveri, da overfaldsmændene truede offeret, forsøgte at få ham til at fortælle, hvor han gemte penge, samt til sidst forsvandt med hans computer og NemID.

Inden de forlod huset, kastede de hans iPad, iPhone, router og bilnøgle i et fyldt badekar.

Formentlig for at forhindre ham i at slå alarm og for at ødelægge eventuelt kompromitterende indhold på enhederne.

Det andet voldelige overfald mod den kendte kvindes ekskæreste skete 28. august kort før midnat.

Her blev både ekskæresten og hans nye kæreste så ilde tilredt, at de bagefter måtte til behandling på skadestuen.

Den 48-årige mand siger til B.T.:

»Da de kom her anden gang, var jeg sikker på, at jeg skulle slås ihjel. De går direkte på mig først, slår mig og rammer en del gange. Min kæreste går på et tidspunkt ind foran for at skærme mig af, og så slår de også hende – så hårdt, at hun falder om på gulvet ude i køkkenet. Men da de kan se, at der begynder at løbe blod ud fra hendes hoved, bliver de selv chokerede. Og så løber de. Jeg tror, at det reddede mit liv,« fortæller tv-kendissens ekskæreste.

Retssagen mod den kendte kvinde og de fem unge mænd skal behandles ved Retten i Svendborg 11. januar.

En syvende tiltalt, der deltog som en del af det ene tæskehold, får sin sag behandlet separat.

Anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, beskriver, hvordan den tidligere tv-vært har tilskyndet og instrueret fire af de øvrige tiltalte til at begå vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod hendes ekskæreste.

Og at hun til det formål gav dem en strømpistol, et jernrør og et reb, for at de skulle binde ham og øve vold mod ham med udstyret.

Imidlertid fik de unge mænd delvis kolde fødder, da de var på vej ind i huset for at begå overfaldet. Så de undlod at bruge remedierne under afstraffelsen af ekskæresten.

Først nu, da anklageskriftet er blevet offentliggjort, er offeret blevet opmærksomt på, at han angiveligt skulle have været afstraffet endnu hårdere, end han i forvejen blev.

»Jeg må sige, at jeg er rystet over at høre det med strømpistolen. Den anden gang, hun sendte et tæskehold herud, havde de et koben med, som de raserede stort set alt med. Alt blev simpelthen revet fra hinanden. Men strømpistolen så jeg heldigvis ikke,« siger han.

Tv-kendissen, som er omfattet af navneforbud, nægter sig skyldig i den alvorlige tiltale, der i tilfælde af dom kan betyde flere års fængsel til hende.

Også de fem unge mænd på henholdsvis 16, 18, 19, 20 og 21 år nægter sig skyldige.

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf til dem alle.