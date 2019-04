»Jeg havde brug for at se ham i øjnene. Han har taget min mors liv.«

En dansk tv-kendis tvang tirsdag eftermiddag sig selv til at gå i Københavns Byret for at følge retsmødet med den 26-årige mand, som politiet sigter for at være seriemorder på Østerbro.

Og hvis det ikke havde været for den kvindelige tv-kendis, var den 26-årige stadig på fri fod.

For det var takket være hende, at tre ellers oversete drab på pensionister på Østerbro i København blev opdaget.

Lørdag 9. marts kontaktede hun politiet og insisterede på, at hendes mors død blev ordentligt undersøgt, selv om politiet i første omgang havde journaliseret dødsfaldet som sket af naturlige årsager.

Kort efter rullede lavinen. Den 26-årige mand af østafrikansk oprindelse blev anholdt, og to andre dødsfald på pensionister i samme ejendomskompleks på Vangehusvej på Østerbro viste sig ved nærmere eftersyn også at være drab.

Også disse dødsfald er den 26-årige nu sigtet for at være skyld i. Han nægter sig skyldig, men fik tirsdag sin varetægtsfængsling forlænget i foreløbig fire uger.

I retten er der nedlagt navneforbud på både den 26-årige og tv-kendissens dræbte mor. Derfor er B.T. også afskåret fra at nævne datterens navn.

Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

»Men jeg er typen, der gerne vil følge en sag til dørs. Derfor har jeg tænkt mig at følge sagen her fra start til slut. Ellers vil jeg gå og spekulere på alle mulige ting, og i forvejen har jeg rigeligt at tænke på efter min mors død,« fortæller tv-kendissen til B.T., da retsmødet med den 26-årige netop er afsluttet.

Hun havde håbet at komme til at sidde ansigt til ansigt med ham i retslokalet i Københavns Byret, men det lod sig ikke helt gøre, da den 26-årige kun var med via et video-signal fra Vestre Fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet.

»Jeg ved godt, at han sikkert vil skide mig et stykke, men jeg havde håbet på at kunne sidde lige over for ham. Han må godt vide, at jeg er en af årsagerne til, at hans liv nu er forbi - altså i overført betydning, fordi han nu formentlig kommer til at sidde i fængsel resten af livet,« siger tv-kendissen.

Hun fortæller, at hun straks ved sin mors død fik en mavefornemmelse af, at noget var alvorligt galt.

»Det begyndte i samme øjeblik, at jeg åbnede døren til min mors lejlighed. Der var flere ting, der ikke stemte, og nogle ting manglede. Jeg vil helst ikke gå i detaljer af hensyn til politiets efterforskning. Men da jeg som en sidste trumf også fik at vide af banken, at der fortsat blev hævet på hendes betalingskort, ringede jeg straks til politiet,« siger tv-kendissen.

Hun fortæller, at hendes mor kendte den 26-årige, der altså nu nu er fængslet for at have rovmyrdet den 81-årige kvinde.

»Hun frygtede ham faktisk lidt. Hun har før sin død sagt til mig, at hun håbede ikke at møde ham en mørk aften, når hun gik tur med hunden. Han havde 'onde øjne', syntes hun.«

»Derfor er jeg sikker på, at hun aldrig selv ville have åbnet døren for ham. I det øjeblik han kom ind ad døren, vidste hun godt, hvad klokken var slået. På det tidspunkt havde han jo ifølge sigtelsen også allerede slået to andre i ejendommen ihjel. De dødsfald nævnte min mor faktisk for mig, før hun selv blev slået ihjel. Hun syntes, at det var uhyggeligt, at der døde så mange lige efter hinanden,« fortæller tv-kendissen.

Efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde foran Politigården i midten af marts, at de tre dødsfald på Østerbro i første omgang blev opfattet som naturlige dødsfald af tilkaldte politifolk. Foto: Celina Dahl Vis mere Efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde foran Politigården i midten af marts, at de tre dødsfald på Østerbro i første omgang blev opfattet som naturlige dødsfald af tilkaldte politifolk. Foto: Celina Dahl

Hun lægger ikke skjul på, at drabssagen har chokeret hende og at hun stadig er rystet.

»Det gik på to dage fra at være et tragisk dødsfald til et rovmord og så til seriemord. Det er voldsomt, når ens mor bliver udsat for den slags,« tilføjer tv-kendissen.

Midt i sorgen og chokket håber hun dog, at sagen fra Østerbro kan blive lærerig for både politiet og retssystemet.

»Der er sket nogle fejl, og jeg synes, at der i hvert fald er nogen, der bør have røde ører. Hvis nogle ting var blevet håndteret anderledes, havde der måske som minimum været tre mennesker i live endnu,« tilføjer hun uden at gå i konkrete detaljer med sin kritik.

Det var i dette boligområde på Østerbro i København, at tre ældre mennesker ifølge politiet er blevet dræbt siden februar. Foto: Localeyes Vis mere Det var i dette boligområde på Østerbro i København, at tre ældre mennesker ifølge politiet er blevet dræbt siden februar. Foto: Localeyes

Det skyldes det navneforbud for den 26-årige, der forhindrer B.T. og andre medier i foreløbig at redegøre detaljeret for hans tidligere kriminalitet, der omfatter voldtægt af en ung kvinde og drabsforsøg på en kvinde.

Ifølge politiets sigtelse dræbte han inden rovmordet på tv-kendissens 81-årige mor også en 83-årig kvinde 7. februar og en 80-årig mand 2. marts. Disse to ofre boede i samme opgang.