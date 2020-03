Malene Hasselblads blik er fast og sikkert.

»Jeg håber, han aldrig kommer ud. Ganske enkelt,« siger hun.

Ordene falder, kort efter at den 49-årige tv-kendis og foredragsholder har vidnet i byretten mod den mand, som er tiltalt for brutalt at myrde hendes mor og to andre ældre mennesker. I retten har hun netop fortalt, hvordan hun afslørede forbrydelsen, som politiet først troede, blot var et naturligt dødsfald.

Et dødsfald, hvor en ældre dame skulle være faldet i sit hjem og døde ikke længe efter.

Malene Hasselblad kort efter, at hun vidnede i Københavns Byret om drabet på hendes mor.

Sandheden er anderledes grusom. Den 81-årige Inez Hasselblad – den tidligere Robinson-vinder Malene Hasselblads mor – blev kvalt. Hun fik blokeret sine luftveje, sandsynligvis med en pude, så hun ikke kunne få luft.

I sidste uge var den formodede gerningsmand James Schmidt i vidneskranken. Han skulle forklare, hvorfor han var i besiddelse af Inez Hasselblads kreditkort efter hendes død, og hvorfor han havde brugt mange tusinde kroner på alt fra kioskvarer til Airbnb-betalinger.

Han forklarede, at han havde stjålet den ældre dames kreditkort. Han forklarede, at han havde været i lejligheden og talt med Inez Hasselblad. Det havde endda været hyggeligt. Han havde også tit hjulpet hende med at bære vasketøj op.

Han nægtede drabet. Ligesom han også nægter drab på de to andre ældre mennesker, som angiveligt er blevet kvalt og dræbt, og hvor James Schmidt også har brugt deres kreditkort til sit eget forbrug.

Det tredje offer blev 81-årige Inez Hasselblad. Her er hun sammen med sin datter Malene Hasselblad, der blev kendt i Danmark, da hun vandt Robinson Ekspeditionen i 2001.

I dag – efter mange måneders ventetid – talte Malene Hasselblad den forklaring definitivt ned. Malene, som blev landskendt, da hun i 2001 vandt 'Robinson Ekspeditionen', fortalte en helt anden historie i retten.

»Det var intenst. Jeg var meget spændt på at få det overstået,« forklarer hun.

I cirka en time sad hun få meter fra den person, som både hende selv, anklagemyndigheden og politiet er overbeviste om dræbte hendes mor.

»Det rørte mig egentlig ikke, at han var der. Jeg brugte ikke opmærksomheden på ham. Jeg brugte opmærksomheden på anklageren og på at fortælle, hvad jeg skulle fortælle,« siger hun.

Den tiltalte James Schmidt er tidligere dømt for voldtægt på en mindreårig pige. Han er også dømt for drabsforsøg på sin mors veninde. Han blev i 2011 idømt forvaring på ubestemt tid, men Højesteret mildnede dommen til syv års fængsel i 2012.

Hun forklarede, at hendes mor bestemt ikke fik hjælp af James Schmidt til noget som helst. Heller ikke vasketøjet.

»Aldrig. Hun var tværtimod bange for ham. Hun frygtede at møde ham en mørk aften, når hun gik tur med sin hund, fordi hun syntes, at han havde uhyggelige øjne,« forklarede hun i retten.

Malene Hasselblad fattede mistanke til, at der var sket en forbrydelse, så snart hun hørte, hendes mor var død.

»Jeg kunne simpelthen ikke få det til at stemme, da politimanden fortalte, at de ikke kunne finde hendes pas og dankort,« forklarede Malene Hasselblad.

Ifølge tiltalen i sagen kvalte den 27-årige James Schmidt de tre pensionister, fordi han ville malke deres kreditkort for penge bagefter. Han nægter sig skyldig i drabene.

Malene Hasselblad kunne heller ikke få det til at stemme, at hendes mor blot var faldet, havde slået hovedet på sit bord og herefter døde en naturlig død, som politiet først mente.

»Det gav ingen mening, at hun så ikke lå på gulvet. Og billederne på bordet af børn og børnebørn ville så være væltet. Det gjorde de, da jeg senere kom til at ramme mit knæ mod det samme bord.«

Anklagemyndigheden går efter livsvarigt fængsel til James Schmidt. Den 27-årige formodede gerningsmand kom hertil fra Sydsudan, da han var syv år gammel.

Han er tidligere dømt for grov kriminalitet. Herunder voldtægt og drabsforsøg. Han blev idømt en forvaringsdom i 2011, men året efter ophævede Højesteret den tidsubestemte straf. James Schmidt blev løsladt igen i 2017.