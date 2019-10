En kompleks sag om et større pengebeløb fik et punktum ved Københavns Byret i den forgangne uge.

»Jeg betaler selvfølgelig beløbet tilbage, og så er det ude af verden.«

Sådan lyder reaktionen fra ejer af skønhedsklinikken Klinik A, Marc Fessel, der i øjeblikket er aktuel i Kanal 4-programmet 'Plastikkongerne', efter han ved Københavns Byret blev dømt til at betale 917.500 kroner tilbage til sin nu tidligere forretningspartner.

»Jeg var ikke enig i beløbet, men i og med at jeg har skrevet under på en kontrakt, så er der ikke så meget at gøre ved det. Man skal ikke græde over spildt mælk. Så må man tørre det op og komme videre,« tilføjer Marc Fessel, da B.T. taler med ham.

Af dombogen, som B.T. har fået indsigt i, fremgår det, at sagen tog sin begyndelse tilbage i 2016, hvor Marc Fessel stiftede skønhedsklinikken Klinik Aesthetics sammen med en række forretningspartnere, herunder Hornskov Holding ApS.

Godt og vel et år senere, i august 2017, underskrev Marc Fessel en aftale om køb af alle anparter i virksomheden.

Prisen på anparterne var en million kroner, som Marc Fessel skulle afdrage med 16.500 kroner om måneden til Hornskov Vindberg A/S. Et beløb, som Marc Fessel betalte de første i fem måneder, hvorefter han ophævede aftalen, fremgår det af dombogen.

Og det var således en misligholdelse af kontrakten, mente Hornskov Vindberg A/S, der siden sagsøgte Mark Fessel.

Nu har Hornskov Vindberg A/S så også rettens ord for, at der var tale om en misligholdelse af kontrakten, da Mark Fessel i januar 2018 via et brev meddelte, at han ikke længere agtede at betale de 16.500 kroner om måneden grundet vanhjemmel, ligesom han krævede, at de fem betalte afdrag på i alt 82.500 kroner blev betalt tilbage.

»Men det er svært at komme ud af noget, som man selv har skrevet under på. Men nu har jeg en velfungerende klinik, som kører derudad på fuld hammer. Så jeg tager ikke beløbet som et tab, men som en investering i min nye klinik,« lyder det fra Marc Fessel, da B.T. fanger ham.

Derfor har Marc Fessel heller ikke i sinde at anke dommen, oplyser han.

Foruden beløbet på 917.500 kroner skal Marc Fessel også betale sagsomkostningerne, der er løbet op i 93.720 kroner.