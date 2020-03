Hun havde gråd i stemmen, men var alligevel klar i mælet.

Tv-kendissen Malene Hasselblad var tydeligvis påvirket af sine følelser, da hun onsdag formiddag vidnede i Københavns Byret.

Skråt foran hende sad den 27-årige James Schmidt, som ifølge politiets tiltalte for et år siden kvalte tre pensionister i den samme ejendom på Østerbro i København. Blandt dem Malene Hasselblads mor - den 81-årige Inez Hasselblad.

Og det var netop på grund af Malene Hasselblad, at det overhovedet gik op for politiet, at tre pensionister var blevet rovmyrdet.

Allerede da hun snakkede i telefon med politiet 8. marts sidste år - altså før hun selv havde været i moderens lejlighed - fik hun en ubehagelig mistanke om, at noget var helt galt.

»Jeg kunne simpelt ikke få det til at stemme, da politimanden fortalte, at de ikke kunne finde hendes pas og dankort,« forklarede Malene Hasselblad.

Hendes mor blev fundet død i sin lænestol i stuen, og det kunne datteren heller ikke få til at stemme med politiet første formodning: at den 81-årige kvinde var faldet omkuld og havde slået hovedet mod hjørnet på sit skrivebord.

»Det gav ingen mening, at hun så ikke lå på gulvet. Og billederne på bordet af børn og børnebørn ville være væltet så. Det gjorde de, da jeg senere kom til at ramme mit knæ mod det samme bord,« forklarede hun i vidneskranken.

Den afviste også forklaringen fra den tiltalte om, at han ofte havde hjulpet hendes mor - eksempelvis med at bære vasketøj op.

»Aldrig. Hun var tværtimod bange for ham. Hun frygtede at møde ham en mørk aften, når hun gik tur med sin hund, fordi hun syntes, at han havde uhyggelige øjne,« forklarede datteren, som også flere gange havde advaret sin mor mod at lukke døren op for fremmede.

I første omgang troede politiet, at alle tre pensionister var døde af naturlige årsager, og at der ikke var tale om forbrydelser.

Derfor blev dødsfaldene i første omgang behandlet som rutinesager, hvor der eksempelvis ikke blev foretaget en nærmere undersøgelse af de lejligheder, hvor ligene blev fundet.

Det var først dagen efter det tredje og sidste drab, at advarselslamperne så småt begyndte at blinke hos politiet.

Og det skete kun, fordi Malene Hasselblad kontaktede politiet og insisterede på, at noget var helt galt ved omstændighederne omkring hendes mors død.

Blandt andet kunne hun også konstatere, at der var blevet hævet på moderens kreditkort – efter dødsfaldet.

Det fik politiet til at efterforske sagen, og kort efter blev den nu tiltalte, James Schmidt, anholdt.

De tre rovmord fandt sted for et år siden i samme ejendom på Vangehusvej inden for godt en måned.

Her blev 82-årige Eva Hoffmeister dræbt 5. februar i sin lejlighed – formentlig ved kvælning – og frastjålet sit hævekort.

Mindre end en måned senere – 2. marts – blev 80-årige Peter Olsen kvalt i sin stuelejlighed.

Og knap en uge senere – 7. eller 8. marts – blev 81-årige Inez Hasselblad på samme måde kvalt. Her tog morderen to af hendes betalingskort med sig.

Københavns Politi har tiltalt den 27-årige James Schmidt for de tre rovmord. Han nægter sig skyldig.

Anklageren vil gå efter at få den tiltalte idømt fængsel på livstid, hvis han findes skyldig. Blandt andet fordi en mentalerklæring har fået Retslægerådet til at erklære ham bimlende farlig.

Og hvis der ikke kan blive tale om livstid, vil anklagemyndigheden gå efter forvaring på ubestemt tid.

Faktisk har den 27-årige James Schmidt, der er født i Sydsudan og kom til Danmark som syvårig med navnet Lual Lual, allerede tidligere prøvet at blive idømt forvaring.

Det skete i 2011, hvor han i både byretten og landsretten blev idømt forvaring for som 17-årig at have voldtaget en ung pige på bare 14 år og for drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle, så hun kom i udtalt livsfare.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel. Og i januar 2017 var han igen på fri fod – indtil han for et år siden blev fængslet for de tre rovmord på Østerbro.