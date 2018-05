Politiet kommenterer nu journalisters fund af en VW Transporter, som angiveligt er blevet brugt til partering af Henrik Haugberg Madsen.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi kommenterer nu på fem journalisters fund af en blodindsmurt VW Transporter, der angiveligt indeholder blod af den forsvundne svindler, Henrik Hauge Madsen. Det sker, efter BT og andre medier i dag har fortalt, at journalisterne bag True Crime-serien »Drabet uden lig« og en bog med samme titel, har fundet nye afgørende spor i sagen.

Politiinspektør Kim Kliver afviste i går over for BT, at kommentere fundet af en blå og hvid Transporter med Henrik Haugberg Madsens blod, men i dag har politiet udsendt en pressemeddelselse via Twitter.

»Gennem de seneste uger har TV2 i udsendelsen »Drabet uden lig« rejst kritik af politiets efterforskning af en drabssag fra Enø ved Næstved. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke fundet anledning til at deltage i udsendelsen, da den omhandler en afsluttet sag, hvor der i henholdsvis 2013 og 2014 på baggrund af en omfattende bevisførelse er faldet fældende dom i to retsinstanser. I dagens nyheder fremkommer der imidlertid oplysninger om, at politiet under sagens efterforskning ikke var opmærksom på, at parteringen af liget skulle være sket i en VW transporter. Dette er ikke korrekt. Under sagens efterforskning ledte politiet efter dels en Mercedes Sprinter, som skulle være anvendt til at transportere liget fra gerningsstedet på Enø samt en VW varebil, som skulle være anvendt i forbindelse med den efterfølgende partering af liget,« lyder det i pressemeddelselsen.

Henrik Haugberg Madsen fotograferet foran Ryslinge Kro.

40-årige Henrik Haugberg Madsen forsvandt torsdag den 11. november 2010, efter at have forladt et lejet sommerhus på Enø Kystvej i Karresbækminde. Forinden havde han haft et skænderi med sin mandlige samlever Bo Madsen. Den svindeldømte Henrik Haugberg Madsen forlod sommerhuset uden penge, dankort, mobiltelefon eller sin bil, hvorefter han forsvandt sporløst.

I 2013 blev Bo Madsen og Claus Stokholm Larsen idømt lange fængselsstraffe i byretten for at have dræbt Henrik Hauberg Madsen. Sagen er speciel, fordi der aldrig er fundet et lig. De nærmere omstændigheder omkring drabet er ukendte, men Politiets teori er, at Bo Madsen og Claus Stokholm stak den 40-årige svindler i hovedet med en issyl og skød ham to gange i hovedet. Derefter blev liget parteret og gravet ned forskellige steder.

Under efterforskningen fik politiet to oplysninger om en hvid varebil. Den ene oplysning kom fra en pensioneret Major på Enø, der mente at have set en Mercedes Sprinter. Den anden kom fra Claus Stokholm Larsens kone, Birgitte, der mente at han havde købt en hvid og blå VW Transporter. Politiet hævder nu, at de ledte efter begge biler, men først syv et halvt år senere er det lykkedes fem journalister ved almindelig grundig research, at finde - og købe - Transporteren af en håndværker ved navn Preben i Herfølge. Journalisterne fik en svensk retstekniker til at undersøge bilen, og han fandt frem til, at bilen var smurt ind i blod, der senere viste sig at have DNA-match med Henrik Haugberg Madsen.

En svensk retstekniker har undersøgt bilen og fundet spor af blod. Træpladen i siden området op mod førerhuset er smurt ind i blod.

I pressemeddelelsen skriver Politiet, at de under efterforskningen ikke havde de samme forudsætninger for at finde Transporteren:

»Under eftersøgningen af VW varebilen fremkom personer, som kunne have viden om, hvor bilen var blevet gemt, ikke med disse oplysninger til politiet, og sporet endte derfor blindt. Formodningen var derfor, at bilen var blevet skrottet og eksporteret ud af landet. Vi kan nu konstatere, at vidner, som ikke tidligere ønskede at give disse oplysninger til politiet, øjensynligt har bidraget med nye oplysninger i forbindelse med tilblivelse af udsendelsen. Dette har medført, at en VW transporter er dukket op,« lyder det i pressemeddelelsen.

Claus Stokholm Larsen afsoner 15 år for drab på Henrik Haugberg Madsen.

Politiet bekræfter også, at de har fået vognen overdraget af de fem journalister:

»Politiet har for nyligt fået overdraget den omhandlede VW transporter. For en god ordens skyld er der foretaget en teknisk undersøgelse af bilen for eventuelle spor. Resultatet af undersøgelserne foreligger endnu ikke.«

Næste sidste udsendelse der omhandler fundet af bilen bliver vist på TV2 i aften. Den sidste udsendelse bliver vist om en uge. Bogen udkommer senere i denne måned.