Han blev kendt af hele Danmark, da han medvirkede som en af de gennemgående figurer i den omdiskuterede tv-dokumentar »På røven i Nakskov« på TV 2.

Nu er den 31-årige Branko Nika blevet idømt to et halvt års fængsel og udvist af Danmark af bestandigt.

Dommen faldt fredag ved retten i Nykøbing Falster, hvor den tidligere tv-deltager ifølge folketidende.dk sammen med sin onkel og to kvinder blev idømt årelange fængselsstraffe for grov vold, frihedsberøvelse og trusler mod en mand

Retten fandt det bevist, at Branko Nika havde været hovedmanden, da den forurettede gennem tre timer blev holdt fanget i Nikas ejendom i Nakskov.

Her blev offeret udsat for et sandt voldsorgie, efter at han var blevet lokket i et sex-baghold i en nærliggende skov af en af de medskyldige kvinder..

Blandt andet blev offeret banket med en kæp og påført stød med en strømpistol, så han flere gange undervejs besvimede af smerte og tissede i bukserne.

Den nu udviste Branko Nika kom til Danmark fra Serbien som fem-årig, og har to døtre i Danmark. Alligevel fandt rettens hans kriminalitet så alvorlig, at hans årelange tilknytning til Danmark ikke skulle redde ham fra at blive udvist.

Branko Nika medvirkede både i tv-dokumentarens første sæson »På røven i Nakskov« i foråret 2015 og i opfølgeren »Stadig på røven?« fra efteråret 2016.

I de sidste udsendelser var han netop blevet prøveløsladt fra afsoningen af en dom på fængsel i to år og fem måneder for blandt andet tyveri, bedrageri og ulovlig besiddelse af en skarpladt pistol i sin garage.

Ved den dom blev han betinget udvist af Danmark, og i tv-dokumentaren bedyrede han efter prøveløsladelsen, at han nu ville lægge kriminaliteten bag sig.

»Jeg har fået nok. Alt det kriminalitet er sgu ikke mig. Jeg mener det for alvor. Fængslet er ikke noget problem i Danmark - problemet er, når det går ud over andre end en selv,« forklarede Branko Nika, mens han med sine egne ord var i færd med at lave sort arbejde på en bil.

Straks efter udvisningsdommen fra retten i Nykøbing Falster ankede han afgørelsen til Østre Landsret.