'Operation X'-vært Morten Spiegelhauer mener ikke, der foregik noget ulovligt, da han tilbage i 2014 sammen med kamerafolk gik ind i en restaurant for at stille spørgsmål til ejeren.

Det fortæller han til BT fredag, hvor det er kommet frem, at han og resten af produktionsfolkene bag det afslørende TV 2-program er tiltalt for at have krænket husfreden.

Restaurantens ejer, Joachim Grundtvig, havde forinden givet tilsagn om at ville stille op til et interview. Efter at have mailet frem og tilbage i månedsvis, uden at være i stand til at få en interviewaftale i stand, valgte holdet at opsøge ham i hans endnu ikke åbne restaurant El Paso i Birkerød i Nordsjælland.

»Hele forløbet er vist i programmet. Her ser man, hvordan vi opsøger ham, og at vi går, da han beder os om at gå,« siger Morten Spiegelhauer.

TV 2s on demand-videotjeneste TV 2 Play rummer ikke episoder af 'Operation X' så langt tilbage som 2014, og BT har derfor ikke kunnet se programmet. Men i en trailer fra programmets Facebook-side ses Spiegelhauers indtrængen i restauranten.

»Efter vores opfattelse er der ikke tvivl om, hvad der er foregået. Det kan man se i programmet. Jeg synes, det er fuldt berettiget, at vi opsøgte ham,« siger Morten Spiegelhauer.

Du synes altså, det var lige efter bogen? Ville du gøre det samme igen?

»Ja,« lyder det fra Morten Spiegelhauer, der har det helt fint med, at det afslørende program får sine metoder prøvet ved en domstol.

»Det har jeg i princippet ikke noget imod. Jeg regner med, at vi bliver frifundet.«

Tidligere har netop programmet med Joachim Grundtvig været behandlet i Pressenævnet, hvor Spiegelhauer og hans kolleger slap for kritik.

Sagen kommer for Retten i Lyngby 27. februar.

Strafferammen for at 'skaffe sig adgang til fremmed hus', som det hedder i straffeloven, og undlade at forlade det efter at være opfordret til det, er bøde eller fængsel indtil seks måneder.