Fire medarbejdere på TV2 er af politiet blevet sigtet i forbindelse med den forbudte dokumentar om forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Det oplyser TV2 til Ritzau.

De fire medarbejdere er administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen, nyhedsdirektør Mikkel Hertz samt en redaktionschef og en journalist fra dokumentargruppen.

De sigtes efter straffelovens paragraf 264a om uberettigede optagelser på et sted, der ikke er frit tilgængeligt.

Optagelserne blev lavet med skjult kamera i efteråret 2019 og viser blandt andet plejepersonalets håndtering af en 90-årig dement kvinde.

Aarhus Kommune fik ved byretten nedlagt fogedforbud mod, at TV2 kan offentliggøre optagelserne.

Forbuddet blev senere stadfæstet ved Vestre Landsret.

Dommerne mener, at den demente kvinde ikke har kunnet give det fornødne samtykke.

TV2 har argumenteret med, at kvindens børnebørn og værge alle har givet samtykke på kvindens vegne.

Nyhedsdirektør Mikkel Hertz har meddelt, at man nu vil søge om lov til at indbringe fogedforbuddet for Højesteret.

Han fastholder, at optagelserne er nødvendige og vil kæmpe for retten til at vise dokumentaren.

- Nøgleordet her er "uberettigede optagelser".

- Jeg tror, at de fleste, der har set de her optagelser, kan se, at der er mangler i plejen og omsorgen over for denne kvinde.

- Det gør det fuldt berettiget, at optagelserne er lavet, siger Mikkel Hertz.

/ritzau/