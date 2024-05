Østre Landsret har afgjort, at en TV 2-dokumentar med navnet "Den Sorte Svane" gerne må blive vist på tv.

Østre Landsret har mandag afgjort, at TV 2 gerne må vise dokumentaren "Den Sorte Svane", selv om der er blevet forsøgt at nedlægge forbud mod at vise den.

- Landsretten finder, at udsendelsernes tema må anses for at være af meget væsentlig samfundsmæssig interesse, lyder det i kendelsen som en del af begrundelsen for afgørelsen.

Af kendelsen fremgår det, at personen, der har forsøgt at få nedlagt forbud mod, at dokumentaren vises, optræder som en slags muldvarp i dokumentaren.

Vedkommende foretager skjulte optagelser af møder mellem sig selv og banderelaterede personer, forretningsmænd og advokater.

Møderne handler om hvidvask, svindel med forurenet jord og anden kriminalitet.

Det skal være sket med det formål at belyse samspillet mellem den kriminelle underverden og den etablerede forretningsverden i Danmark.

TV 2 skriver i en pressemeddelelse, at det sker ved, at kilden genoptager sit arbejde som jurist og rådgiver for kriminelle. Hun har aftalt med TV 2, at hun ikke må begå noget kriminelt.

- Det er både opsigtsvækkende og vanvittigt, hvad der udspiller sig på muldvarpens kontor undervejs i serien. Men vigtigst af alt, så får vi et helt unikt indblik i, hvordan den kriminelle underverden faktisk opererer i Danmark. Og hvordan den spiller sammen med det, man kunne kalde "det pæne Danmark", siger Ulla Pors Nielsen, der er nyhedsdirektør i TV 2.

Muldvarpen har ifølge kendelsen forsøgt at få stoppet dokumentaren blandt andet på grund af en alvorlig trussel mod kildens liv, helbred og velfærd, som der er ifølge udtalelser fra Certa og Københavns Politi.

Certa er en privat sikkerheds- og efterretningsvirksomhed.

I afgørelsen fremgår det, at muldvarpen anses for at have samtykket til at medvirke i dokumentaren, og samtykket til at den bliver offentliggjort, og at hun har været fuld bevidst om den alvorlige sikkerhedstrussel, som hendes medvirken medførte.

Østre Landsret lægger også vægt på, at der ikke foreligger tungtvejende grunde til det indgreb i ytringsfriheden, det ville være, hvis TV 2 fik forbud mod at vise dokumentaren.

Østre Landsrets afgørelse er en stadfæstelse af en kendelse fra Københavns Byret.

Dokumentaren, der har Mads Brügger, direktør og ansvarshavende chefredaktør for Frihedsbrevet, som vært, bliver tilgængelig på TV 2 Play tirsdag klokken 06.

Afsnittene bliver desuden sendt på TV 2 i denne uge og tre uger frem.

